2025 թվականի հունվար-օգոստոս ամիսներին Հայաստանում ծնվողների և մահվան դեպքերի վիճակագրությունը ցույց է տալիս մտահոգիչ միտումներ։
• Ծնված երեխաների թիվը 2025 թվականին կազմել է 21,821, ինչը 1,384-ով քիչ է, քան 2024 թվականի նույն ժամանակահատվածում։
• Մահվան դեպքերի թիվը, ընդհակառակը, աճել է 138-ով, հասնելով 17,210-ի։
• Արդյունքում, բնական հավելաճի ցուցանիշը նվազել է 32%-ով նախորդ տարվա համեմատ։
Այս տվյալները ցույց են տալիս, որ բնակչության բնական աճի տեմպը լուրջ նվազում է ապրում, և մահվան դեպքերի աճը լրացուցիչ մարտահրավեր է երկրի դեմոգրաֆիական իրավիճակի համար։
