Հոկտեմբերի 9-ի աստղագուշակ․ Սիրելիների աջակցությունը կօգնի ձեզ հաղթահարել ձեր զգացմունքները

ԽՈՅ
Դուք գործնական և կառուցողական տրամադրություն կունենաք։ Ուստի կհաջողվի հաղթահարել բազմաթիվ խնդիրներ։ Որոշ Խոյեր արժեքավոր առաջարկներ կանեն, որոնք աշխատանքային գործընթացն ավելի արդյունավետ կդարձնեն։ Շատ հավանական է, որ ձեր նախաձեռնության համար ղեկավարությունից խրախուսանք ստանաք։ Հիանալի օր է նոր գիտելիքներ ձեռք բերելու և օգտակար կապեր հաստատելու համար: Բարենպաստ կլինեն կարճատև գործուղումները։
Երեկոյան կդժվարանա կենտրոնանալը։ Մի հուզվեք և մի սկսեք որևէ կարևոր բան: Երեկոն անցկացրեք հանգիստ միջավայրում, եղեք ընտանիքի անդամների հետ և լավ հանգստացեք։
ՑՈՒԼ
Առավոտյան դուք դյուրագրգիռ կդառնաք և հակված կլինեք կոնֆլիկտների։ Հետևաբար, ավելի լավ կլինի կենտրոնանալ այն բաների վրա, որոնք կարող եք ինքնուրույն հաղթահարել: Խուսափեք գործընկերների հետ շփումից և ղեկավարության աչքին երևալուց: Որոշ ժամանակ անց դուք կհաղթահարեք ձեր էմոցիաները և կհամակերպվեք կառուցողական փոխազդեցություններին: Ստեղծագործական առաջադրանքները ձեզ դժվարությամբ կտրվեն, բայց առօրյա աշխատանքը որևէ դժվարություն չի առաջացնի։
Աստիճանաբար ձեզ համար ավելի հեշտ կլինի գրավել մարդկանց։ Որոշ Ցուլեր այնքան հմայիչ կլինեն, որ շրջապատողներն իրենք կձգտեն դեպի նրանց, կցանկանան ծանոթանալ և գրավել նրանց ուշադրությունը։ Չի բացառվում գործնական հարաբերությունների անցումը ռոմանտիկ հարաբերությունների։
ԵՐԿՎՈՐՅԱԿՆԵՐ
Ձեր տպավորիչ լինելը կարող է խանգարել ձեզ ճիշտ որոշումներ կայացնել։ Մի առաջնորդվեք էմոցիաներով, ապավինեք փաստերին ու մասնագիտական փորձին, այդ դեպքում կկարողանաք խուսափել սխալներից։ Հավանական են տարաձայնություններ նրանց հետ, ում հետ միշտ լավ հարաբերություններ եք ունեցել։ Օրն այնքան էլ հարմար չէ բանակցությունների ու գործարքներ կնքելու համար։ Հանգամանքները շտկումներ կմտցնեն ձեր պլանների մեջ, ինչը հիասթափություն ու գրգռում կառաջացնի։
Սիրելիների աջակցությունը կօգնի ձեզ հաղթահարել ձեր զգացմունքները: Երեկոյան երկվորյակների մեծամասնությանը չի խանգարի մենակ մնալ, իսկ հետո հանդիպել լավ ընկերների հետ՝ շեղելու և վերաբեռնելու համար:
ԽԵՑԳԵՏԻՆ
Օրվա սկիզբը բարդ կլինի։ Ձեզ համար դժվար կլինի չշեղվել և կենտրոնանալ գործերի վրա։ Զգույշ եղեք հապճեպ որոշումներից, դրանք կարող են զգալի կորուստների հանգեցնել։ Շատ Խեցգետիններ կցանկանան ուշադրություն գրավել իրենց վրա, բայց դա չպետք է անեք շռայլ արարքների միջոցով։ Մի սկսեք լայնածավալ նախագծեր, ավելի լավ է զբաղվեք սովորական առաջադրանքներով: Եթե ձեզ սպասվում են ուղևորություններ, պլանավորեքժ ամանակի մեծ պաշար, հավանական են չնախատեսված ձգձգումներ:
Օրվա երկրորդ կեսը բավականին բարենպաստ կդասավորվի։ Կհաջողվի հաղթահարել սեփական էմոցիաները և ձեր շուրջը շատ դրական բաներ տեսնել։
ԱՌՅՈՒԾ
Ձեր ոչ բոլոր գաղափարները կիրականանան։ Որոշ մտորումներից հետո դուք ինքներդ կբացահայտեք, որ ձեր առաջարկներից շատերը չափազանց բարդ են և անիրագործելի: Այնուամենայնիվ, հաջողությամբ կավարտեք ձեր ծրագրած գործունեությունը։ Անհրաժեշտության դեպքում օգնություն խնդրեք փորձառու գործընկերներից, նրանք կօգնեն ձեզ և կտրամադրեն անհրաժեշտ տեղեկատվություն։
Շատ Առյուծներ կունենան ակտիվ շփում՝ թե՛ գործնական, թե՛ անձնական: Աճող հմայքը կօգնի հեշտությամբ հասնել ուրիշների կողմից ցանկալի արդյունքի: Հնարավոր է ռոմանտիկ պատմության սկիզբ կամ տևական բարեկամություն ձեր վաղեմի ծանոթներից մեկի հետ:
Դուք խելամիտ և ռացիոնալ կլինեք, հատկապես օրվա առաջին կեսին։ Հնարավոր կլինի կյանքի կոչել մի շարք համարձակ գաղափարներ, գտնել սովորական խնդիրների լուծման ոչ ստանդարտ մոտեցում և լիովին բացահայտել ձեր ստեղծագործական ունակությունները: Գործընկերների և բիզնես գործընկերների հետ փոխգործակցությունը հաջող կլինի, բայց կարևոր է ապահովել, որ աշխատանքային թեմաների քննարկումը չվերածվի դատարկ շաղակրատության: Բարենպաստ օր է նոր բաներ սովորելու և անսովոր հմտություններ յուրացնելու համար:
Օրվա վերջում որոշ Կույսեր կդառնան չափազանց ընկալունակ և հուզիչ: Պետք չէ չափազանց մեծ նշանակություն տալ մանրուքներին։ Պետք չէ չպլանավորված գնումներ կատարել, դրանք առանձնապես հաճույք չեն պատճառի:
ԿՇԵՌՔ
Ձեզ համար դժվար կլինի կենտրոնանալ գործերի վրա։ Այնպես որ, մի սկսեք կարևոր գարծեր և գլոբալ ծրագրեր մի կազմեք: Բայց ընթացիկ հարցերը ձեզ կհաջողվի արագ և առանց դժվարությունների լուծել։ Չի խանգարի փաստաթղթերում կարգուկանոն հաստատել, ստուգել և շտկել հնարավոր թերությունները: Ձեր ոչ բոլոր գաղափարները կհաջողվի կյանքի կոչել, բայց պետք չէ անմիջապես հրաժարվել դրանցից։ Հավանական է, որ հետագայում կկարողանաք իրականացնել դրանք:
Կշեռքների մեծամասնության համար դժվար կլինի լեզու գտնել նոր ծանոթների հետ։ Այնուամենայնիվ, մտերիմ մարդիկ ձեզ կես խոսքից կհասկանան։ Երեկոն հարմար է անսովոր միջավայրում ռոմանտիկ ժամադրության համար։
ԿԱՐԻՃ
Օրը բարդ, բայց հետաքրքիր կլինի։ Ստիպված կլինեք զբաղվել այն հարցերով, որոնց նախկինում չեք հանդիպել։ Այնուամենայնիվ, սրամտությունը, փորձը և ստեղծագործական մոտեցումը թույլ կտան գտնել ճիշտ լուծում: Բարենպաստ օր է նոր գործնական կապեր հաստատելու համար: Ոչ ոք չի կարող դիմակայել ձեր հմայքին, այնպես որ դուք հեշտությամբ կհասնեք ցանկալի արդյունքների: Միևնույն ժամանակ, շատ Կարիճներ կդառնան որոշ չափով ցրված և չափազանց հուզական: Դա կխանգարի հասնել այն արդյունքների, որոնք կարող էին ստացվել այլ հանգամանքներում։
Բարենպաստ պահ է նոր աշխատանքի անցնելու և հետաքրքիր մարդկանց հետ ծանոթություններ հաստատելու համար։ Ավելին, իրավիճակն ինքնին ձեզ կդրդի դրան։ Դուք կզգաք, թե երբ արժե նախաձեռնություն ցուցաբերել, և երբ ապավինել պատահականությանը:
ԱՂԵՂՆԱՎՈՐ
Կկարողանաք դրսևորել ձեր լավագույն կողմերը և ամրապնդել ձեր հեղինակությունը։ Ձեր առատաձեռնությունը թույլ կտա հաղթել ձեր կողքին գտնվող որոշ երկարամյա հակառակորդներին: Աշխատակիցներն ու գործընկերները պատրաստակամորեն կաջակցեն ձեր բոլոր ջանքերին: Շատ Աղեղնավորներ բարձրացում կամ զգալի խրախուսում կստանան ղեկավարությունից: Բարենպաստ օր է նոր բաներ ուսումնասիրելու, հմտությունները բարելավելու և մասնագիտական զարգացման համար։
Անձնական հարաբերություններում հավանական են հակասություններ, սխալ պատկերացումներ և աննշան կոնֆլիկտներ: Ձեզ համար դժվար կլինի մտերիմների հետ համաձայնության գալ վիճելի հարցերի շուրջ։ Հնարավորության դեպքում խուսափեք վիճելի թեմաների քննարկումից.
ԱՅԾԵՂՋՅՈՒՐ
Կարևոր որոշումներ մի կայացրեք և պատասխանատու գործերը մի սկսեք հենց առավոտից։ Ձեզ համար դժվար կլինի հավաքել մտքերը և հաշվի առնել բոլոր անհրաժեշտ մանրամասները: Շատ գաղափարներ անիրագործելի կլինեն: Կենտրոնացեք ընթացիկ աշխատանքի վրա, աշխատեք սխալներ թույլ չտալ։ Մի ապավինեք ուրիշների օգնությանը, ինքնուրույն ամեն ինչ շատ ավելի արագ կհաղթահարեք։
Ընտանեկան Այծեղջյուրները ստիպված կլինեն ժամանակ հատկացնել տնային հոգսերին։ Դա ձեզ կստիպի չեղարկել երեկոյան պլանները, բայց չի տխրեցնի կամ չի հիասթափեցնի: Հնարավոր կլինի սրտանց խոսել ընտանիքի անդամների հետ, ավելի լավ հասկանալ միմյանց և պարզաբանել վաղուց հասունացած հարցերը։
ՋՐՀՈՍ
Կկարողանաք հեշտությամբ և նրբագեղորեն լուծել ամենաբարդ հարցերը: Լավ կդասավորվի պաշտոնական ատյանների հետ փոխգործակցությունը։ Ձեր գրավչությունն ու նրբաճաշակ վարվելակերպը թույլ կտան շրջապատին արագ ձերը կողմը դիրքավորել: Դուք պատրաստակամորեն ընդառաջ կգնաք ցանկացած հարցում։ Բարենպաստ օր է բանակցությունների, նոր համագործակցության, հրապարակային ելույթների սկիզբ դնելու համար: Չի բացառվում գործնական հարաբերությունների անցումը ռոմանտիկ հուն։
Որոշ Ջրհոսներ օրվա երկրորդ կեսին պետք է շեղվեն տնային խնդիրներից։ Սա ծանրաբեռնված չի լինի, բայց ձեզ մի փոքր նյարդայնացնի։
ՁԿՆԵՐ
Մի շտապեք անվերապահորեն վստահել այլ մարդկանց։ Ձեզ կարող են փորձել պատահաբար կամ դիտավորյալ մոլորության մեջ գցել: Զգուշությունն ու զգոնությունը երբեք չեն խանգարի։ Ձեր որոշ ծրագրեր ստիպված կլինեք չեղյալ համարել կամ հետաձգել, քանի որ հանգամանքները այնքան էլ բարենպաստ չեն դասավորվի: Չպետք է նեղվեք դրանից, ի վերջո, ամեն ինչ ձեզ համար կլինի լավագույնը:
Ուրիշների զգացմունքների և ստեղծագործական ունակությունների նկատմամբ զգայունությունը կսրվի: Շատ Ձկներ կկարողանան հեշտությամբ հասկանալ իրենց շրջապատին, շահել մարդկանց, հաստատել նոր օգտակար կապեր: Խորաթափանցության և հմայքի շնորհիվ կկարողանաք հասնել տպավորիչ հաջողությունների։
