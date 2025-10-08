08/10/2025

Ով է պատվիրել Քիմ Քարդաշյանի սպանությունը

08/10/2025

«Keeping Up With the Kardashians» շոուի յոթերորդ եթերաշրջանի թրեյլերում Քիմը բացահայտել է, որ իրեն մտերիմ մեկը պատվիրել է իր սպանությունը, հաղորդում է E! Online-ը։

Քիմ Քարդաշյանի երկրպագուները ցնցված էին, երբ աստղը բացահայտեց ցնցող ճշմարտությունը՝ խոստովանելով, որ իր կյանքին սպառնացել են։ Քիմի խոսքով՝ իր դեմ սպանության դավադրություն էր կազմակերպվում։

Պատմելով իր ապրած սարսափի մասին՝ Քիմը չի կարողանում զսպել իր հույզերը, չնայած վտանգն անցել է. «Ես զանգ ստացա քննիչներից։ Ինձ շատ մտերիմ մեկը պատվիրել էր իմ սպանությունը»։

44-ամյա բարձրաշխարհիկ կինը չի բացահայտել սպանության պատվիրատուի ինքնությունը, բայց ակնարկել է, որ դա իր մերձավոր շրջապատից մեկն է։ Քիմը պատահաբար է իմացել նախատեսված հանցագործության մասին. նա վարձել էր մասնավոր քննիչների՝ մեկ այլ գործ հետաքննելու համար։

Հետաքննության ընթացքում քննիչները պատահաբար հայտնաբերել են սպառնալիքի մասին տեղեկություններ և տեղեկացրել աստղին։ Այնուհետև Քիմը կապ է հաստատել ոստիկանության հետ, և դավադրությունը կանխվել է։

