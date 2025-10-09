09/10/2025

Եվրախորհրդարանը մերժել է Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենին անվստահություն հայտնելու բանաձևերը

Եվրախորհրդարանի պատգամավորները մերժել են Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենին անվստահություն հայտնելու երկու բանաձևերը, որոնք քննադատում էին կառավարման ոճի և որոշ որոշումների համար, ինչպես նաև նրանից պահանջում էին վայր դնել լիազորությունները։

Ոպեսզի բանաձևերն անցնեին, հարկավոր էր պատգամավորների մեծամասնության մասնակցությունը քվեարկությանը և քվեարկած ձայների 2/3-ը։ Սակայն անհրաժեշտ քանակությամբ քվեներ երկու բանաձևերն էլ չեն ստացել։

Քվեարկությունը տեղի է ունեցել Եվրախորհրդարանի լիագումար նիստում՝ Ստրասբուրգում: Նիստը հեռարձակվել է խորհրդարանի կայքում:

