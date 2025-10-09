09/10/2025

Իմպիչմենթի գործընթացին միացել է 34 պատգամավոր

09/10/2025

Ինչպես հայտարարվել էր Հանրապետական կուսակցության խորհրդարանական  խմբակցության սույն թվականի սեպտեմբերի 26-ին կազմակերպած լսումներին՝ այսօր ՀՀ ԱԺ «Հայաստան» խմբակցությունը վերադարձրել է մեզ վարչապետին անվստահություն հայտնելու գործընթացի համար անհրաժեշտ ձևաթուղթը՝ խմբակցության բոլոր 28 պատգամավորների ստորագրություններով:

Հունիսի 7-ից մինչ այս պահը վարչապետին անվստահություն հայտնելու գործընթացին միացել է 34 պատգամավոր:

Հայկ Մամիջանյանի Ֆեյսբուքի էջից

