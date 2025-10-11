11/10/2025

Չարենցավանի եկեղեցում դաժանաբար մարդ են սպանել

11/10/2025

Կոտայքի մարզի Չարենցավան քաղաքում քիչ առաջ դաժանաբար մարդ են սպանել։

Քաղաքացուն դանակահարել են հենց եկեղեցում։ Վիրավորը տեղափոխվել է հիվանդանոց, որտեղ գիտակցության չգալով մահացել է։

Դեպքը տեղի է ունեցել հուղարկավորության արարողության ժամանակ, դանակի մահացու հարվածներ են հասցրել ավտովթարի հետևանքով մահացածի կնքահորը։

Քրեական ու համայնքային ոստիկանները տաք հետքերով հայտնաբերել են կասկածյալին ու հանցագործության գործիք դանակը:

