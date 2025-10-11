Չարենցավանի եկեղեցում դաժանաբար մարդ են սպանել

Կոտայքի մարզի Չարենցավան քաղաքում քիչ առաջ դաժանաբար մարդ են սպանել։
Քաղաքացուն դանակահարել են հենց եկեղեցում։ Վիրավորը տեղափոխվել է հիվանդանոց, որտեղ գիտակցության չգալով մահացել է։
Դեպքը տեղի է ունեցել հուղարկավորության արարողության ժամանակ, դանակի մահացու հարվածներ են հասցրել ավտովթարի հետևանքով մահացածի կնքահորը։
Քրեական ու համայնքային ոստիկանները տաք հետքերով հայտնաբերել են կասկածյալին ու հանցագործության գործիք դանակը:
