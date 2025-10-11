11/10/2025

Վարազդատ Լալայանը՝ ծանրամարտի աշխարհի կրկնակի չեմպիոն

infomitk@gmail.com 11/10/2025 1 min read

Օլիմպիական խաղերի փոխչեմպիոն, Եվրոպայի կրկնակի չեմպիոն Վարազդատ Լալայանը Նորվեգիայի Ֆյորդե քաղաքում ավարտին մոտեցող առաջնության գերծանր քաշայինների պայքարում կարիերայում երկրորդ անգամ հռչակվեց աշխարհի չեմպիոն՝ երկամարտի 461 կգ արդյունքով (211+250 կգ)։

Առանձին վարժություններում ևս Լալայանն արժանացել է ոսկե մեդալներին: Պոկում վարժությունում նա գլխավերևում պահել է 211 կգ կշռող ծանրաձողն, իսկ հրում վարժությունում հաջողությամբ բարձրացրել է 250 կգ-ն:

+110 կգ քաշայինների պայքարում աշխարհի փոխչեմպիոնի կոչմանն արժանացել է Գոռ Մինասյանը՝ երկամարտի 447 կգ արդյունքով (205+242 կգ):

