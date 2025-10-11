Վարազդատ Լալայանը՝ ծանրամարտի աշխարհի կրկնակի չեմպիոն

Օլիմպիական խաղերի փոխչեմպիոն, Եվրոպայի կրկնակի չեմպիոն Վարազդատ Լալայանը Նորվեգիայի Ֆյորդե քաղաքում ավարտին մոտեցող առաջնության գերծանր քաշայինների պայքարում կարիերայում երկրորդ անգամ հռչակվեց աշխարհի չեմպիոն՝ երկամարտի 461 կգ արդյունքով (211+250 կգ)։
Առանձին վարժություններում ևս Լալայանն արժանացել է ոսկե մեդալներին: Պոկում վարժությունում նա գլխավերևում պահել է 211 կգ կշռող ծանրաձողն, իսկ հրում վարժությունում հաջողությամբ բարձրացրել է 250 կգ-ն:
+110 կգ քաշայինների պայքարում աշխարհի փոխչեմպիոնի կոչմանն արժանացել է Գոռ Մինասյանը՝ երկամարտի 447 կգ արդյունքով (205+242 կգ):
