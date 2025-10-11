2020-ին Ջրականի գումարտակի հրամանատար Իշխան Վահանյան դատապարտվեց 16 տարվա ազատազրկման

Երեւանի քրեական դատարանը՝ դատավոր Ջոն Հայրապետյանի նախագահությամբ, այսօր՝ հոկտեմբերի 10–ին, վերադառնալով խորհրդակցական սենյակից, հրապարակեց 44-օրյա պատերազմի ժամանակ Ջրականի 5-րդ ուսումնական գումարտակի հրամանատար Իշխան Վահանյանի գործով դատավճիռը։
Նա մեղավոր ճանաչվեց մարտի դաշտը ինքնակամ լքելու եւ իշխանության անգործության մեջ (ՔՕ-ի 546-րդ հոդվածի 1-ին մաս եւ 549-րդ հոդված):
Դատարանը նրան դատապարտեց յուրաքանչյուր հանցանքի համար 10-ական տարի ժամկետով ազատազրկման։ Դատավորի խոսքով, պատժի սկիզբը կհաշվարկվի Վահանյանին արգելանքի վերցնելու պահից՝ 2021թ․ մարտի 18-ից։
Ուստի, նշանակված պատժին հաշվակցելով անազատության մեջ անցկացրած 4 տարի 1 ամիս 26 օրը՝ Վահանյանի նկատմամբ վերջնական պատիժ նշանակվեց 11 տարի 10 ամիս 4 օր։
Վահանյանը զրկվեց նաև մայոր կոչումից։
Բաց մի թողեք
Պրոբացիայի ծառայության հսկողության տակ գտնվող տղամարդը «Մերսեդեսով» գնացել է գողության, հափշտակել մի բուռ մետաղադրամ
Որքա՞ն է տուգանվել Շաքիի ջրվեժում «գենդեր փարթիի» կազմակերպիչը. Լուսանկար
Անհայտ կորածների հարազատներից Արսեն Ղուկասյանը կալանավորվեց 1 ամիս ժամկետով․ Լուսանկար