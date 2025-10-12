Անդրեն ու յուր կինը չեն կիսում դստերը՝ Եվային, երգիչն ափսոսում է, կինը՝ վատաբանում․ Լուսանկար

Երգիչ Անդրեն երեկ տեսանյութ էր հրապարակել դստեր հետ ու շնորհավորել նրան տարեդարձը։
«Քեզ ազատ տեսնել ինձ չեն թողնում, բայց սիրել չեն կարող արգելել։ Ծնունդդ շնորհավոր, աղջիկս»,- տեսանյութին կից գրել էր Անդրեն։
Այսօր էլ դստեր հետ լուսանկարներ է հրապարակել Անդրեի նախկին կինն ու մեղադրել Անդրեին, թե նա մեկ օր առաջ է շնորհավորել դստերը, որ դիտումներ ու սրտիկներ հավաքի։
«Շնորհավորում եմ ծնունդդ, Իմ ՍԵՐ Եվա։
Դու իմ հպարտությունն ու ուրախությունն ես, իմ լույսը։ Քո ծիծաղն ու ժպիտը լցնում են սիրտս երջանկությամբ։
Ցավում եմ, որ ծննդյանդ օրը շտապելով շնորհավորել ոչ ճիշտ օրը, այլ մեկ օր առաջ՝ քեզ ամենահարազատ մարդը կարող է շահարկել քո անունը՝ սրտիկներ ու դիտումներ հավաքելու համար։ Հաճախ մարդկանց բացակայությունը իրենց ընտրությունն է, ոչ թե մեր որոշումը։ Ու անհիմն մեղադրանք հրապարակելու վերաբերյալ ասեմ, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում ոչ մի մայր չունի այդ իրավունքը՝ զրկել հորը երեխայի տեսակցությունից կամ զրկել երեխայի առողջության կամ կացության մասին տեղեկություններ իմանալու իրավունքից, որոնք բացակայում են արդեն բավական երկար ժամանակ։
Երեխայի նկատմամբ սերը հանրայնացնելու կարիք չունի, այն դրսևորվում է հոգատարությամբ, ուշադրությամբ, այն զգացվում է՝ ոչ ցուցադրվում, ապրվում է՝ ոչ բարձրաձայնվում։
Իհարկե, ավելի հեշտ է մեղադրել, հորինել, քան պատասխանատվություն կրել…»,- գրել է Անի Օհանյանը։
