12/10/2025

Անդրեն ու յուր կինը չեն կիսում դստերը՝ Եվային, երգիչն ափսոսում է, կինը՝ վատաբանում․ Լուսանկար

infomitk@gmail.com 12/10/2025 1 min read

Երգիչ Անդրեն երեկ տեսանյութ էր հրապարակել դստեր հետ ու շնորհավորել նրան տարեդարձը։

«Քեզ ազատ տեսնել ինձ չեն թողնում, բայց սիրել չեն կարող արգելել։ Ծնունդդ շնորհավոր, աղջիկս»,- տեսանյութին կից գրել էր Անդրեն։

Այսօր էլ դստեր հետ լուսանկարներ է հրապարակել Անդրեի նախկին կինն ու մեղադրել Անդրեին, թե նա մեկ օր առաջ է շնորհավորել դստերը, որ դիտումներ ու սրտիկներ հավաքի։

«Շնորհավորում եմ ծնունդդ, Իմ ՍԵՐ Եվա։

Դու իմ հպարտությունն ու ուրախությունն ես, իմ լույսը։ Քո ծիծաղն ու ժպիտը լցնում են սիրտս երջանկությամբ։

Ցավում եմ, որ ծննդյանդ օրը շտապելով շնորհավորել ոչ ճիշտ օրը, այլ մեկ օր առաջ՝ քեզ ամենահարազատ մարդը կարող է շահարկել քո անունը՝ սրտիկներ ու դիտումներ հավաքելու համար։ Հաճախ մարդկանց բացակայությունը իրենց ընտրությունն է, ոչ թե մեր որոշումը։ Ու անհիմն մեղադրանք հրապարակելու վերաբերյալ ասեմ, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում ոչ մի մայր չունի այդ իրավունքը՝ զրկել հորը երեխայի տեսակցությունից կամ զրկել երեխայի առողջության կամ կացության մասին տեղեկություններ իմանալու իրավունքից, որոնք բացակայում են արդեն բավական երկար ժամանակ։

Երեխայի նկատմամբ սերը հանրայնացնելու կարիք չունի, այն դրսևորվում է հոգատարությամբ, ուշադրությամբ, այն զգացվում է՝ ոչ ցուցադրվում, ապրվում է՝ ոչ բարձրաձայնվում։

Իհարկե, ավելի հեշտ է մեղադրել, հորինել, քան պատասխանատվություն կրել…»,- գրել է Անի Օհանյանը։

Blog Image

Բաց մի թողեք

1 min read

Ավինյանի կոռուպցիոն բուրգի վերաբերյալ տասնյակ նոր ապացույցներ կան, բայց հրաժարվում են հետաքննել․ Զարոկյան

12/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Պատմական ու իրական Հայաստանի բաժանարար գիծը սերնդին հեռացնում է մեր պատմությունից

12/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Վարազդատ Լալայանը՝ ծանրամարտի աշխարհի կրկնակի չեմպիոն

11/10/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Վաշինգտոն – Մոսկվա «գաղտնի պայմանավորվածություններ»

12/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Քաղաքական դաշտում իշխանություններին ժամանակին գովաբանող Հովիկ Ազոյանը հիասթափվել է

12/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Պուտինը կպաշտոնազրկի՞ Սերգեյ Լավրովին, եթե դա տեղի չունենա, ապա ․․․

12/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ավինյանի կոռուպցիոն բուրգի վերաբերյալ տասնյակ նոր ապացույցներ կան, բայց հրաժարվում են հետաքննել․ Զարոկյան

12/10/2025 infomitk@gmail.com