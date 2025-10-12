Ավինյանի կոռուպցիոն բուրգի վերաբերյալ տասնյակ նոր ապացույցներ կան, բայց հրաժարվում են հետաքննել․ Զարոկյան

Երեւանի ավագանու «Ազգային առաջընթաց» խմբակցության անդամ Պեդրո Զարոկյանը գրում է․
«Ինչպե՞ս է ստացվում, որ HETQ-ն կարող է գտնել Ավինյանի կոռուպցիայի անմիջական կապերը և նրա կողմից կոռուպցիայի մասին կեղծիքները թաքցնելու փաստը, բայց մեր ՀՀ հակակոռուպցիոն կոմիտե մարմինները՝ ոչ։
Արդյո՞ք դա պայմանավորված է նրանով, որ կոռուպցիայի դեմ պայքարի մարմնի աշխատակիցները լիովին անգործունակ են, թե՞ վերևից համակարգային կոռուպցիայի վերաբերյալ հրահանգներ կան՝ Ավինյանին չձերբակալելու համար։
Փաստն այն է, որ հակակոռուպցիոն կոմիտեն հարցաքննել է Ավինյանին ընդամենը մոտ երկու տարի առաջ, և այդ ժամանակվանից ի վեր նրանց տրվել են տասնյակ նոր կոռուպցիայի վերաբերյալ ապացույցներ Ավինյանի կոռուպցիոն բուրգի վերաբերյալ և նրանք հրաժարվում են հետաքննել»։
