13/10/2025

Բաքուն շարունակում է դատել ապօրինաբար գերեվարված հայերին․ ՀՀ ԶՈՒ-ի մասին «փաստաթղթեր» են հրապարակել

infomitk@gmail.com 13/10/2025 1 min read

Բաքվի դատարանում շարունակվում է ապօրինաբար պահվող Արցախի նախկին ռազմաքաղաքական ղեկավարության դեմ դատական ֆարսը։

Հաղորդվում է, որ Արցախի նախկին ռազմաքաղաքական ղեկավարների և մյուս գերիների գործով այսօրվա «դատական նիստին» հրապարակվել են մի շարք փաստաթղթեր:

Մասնավորապես քննարկվել է Արցախի ՊԲ–ի «Գոյամարտ» հաղորդաշարը։

Փաստաթղթերից մեկն էլ վերաբերում էր «Կռունկ» կոմիտե, հասարակական-քաղաքական կազմակերպության ստեղծմանն ու գործունեությանը, հրապարակվել են ՀՀ զինված ուժերին պատկանող մի շարք փաստաթղթեր:

Հաջորդ «դատական նիստը» հոկտեմբերի 16-ին է:

Բաց մի թողեք

1 min read

Ինչո՞ւ 2026-ին չպետք է թուրքական ներդրումներ գան Հայաստան՝ հարցնում է Գևորգ Պապոյանը

13/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Խեղճ Երևան դարձած իմ Էրեբունի, Արգիշտի արքան վինտիլյատոր աշխատեց․ Սիմոն Սարգսյան

13/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Օրումեջ սպանություններ են` զույգերով, փողոցում, դաշտերում, Եկեղեցում, տո էլ ինչ անհավանական ձև ու տեղ կա` փորձում են

13/10/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Հայաստանի կողմից Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ ՓԲԸ-ի (ԶՊՄԿ) ներքին կորպորատիվ գործերին ապօրինի միջամտությունը

13/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Էլ ինչ կեղտոտ բաներ կան ասելու․ Իշխան Սաղաթելյանը՝ Փաշինյանին

13/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Բաքուն շարունակում է դատել ապօրինաբար գերեվարված հայերին․ ՀՀ ԶՈՒ-ի մասին «փաստաթղթեր» են հրապարակել

13/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

«Ես պետք է քեզ ստիպեմ թողնել ծխելը»․ Էրդողանը՝ Իտալիայի վարչապետուհուն․ Լուսանկար

13/10/2025 infomitk@gmail.com