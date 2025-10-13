Բաքուն շարունակում է դատել ապօրինաբար գերեվարված հայերին․ ՀՀ ԶՈՒ-ի մասին «փաստաթղթեր» են հրապարակել

Բաքվի դատարանում շարունակվում է ապօրինաբար պահվող Արցախի նախկին ռազմաքաղաքական ղեկավարության դեմ դատական ֆարսը։
Հաղորդվում է, որ Արցախի նախկին ռազմաքաղաքական ղեկավարների և մյուս գերիների գործով այսօրվա «դատական նիստին» հրապարակվել են մի շարք փաստաթղթեր:
Մասնավորապես քննարկվել է Արցախի ՊԲ–ի «Գոյամարտ» հաղորդաշարը։
Փաստաթղթերից մեկն էլ վերաբերում էր «Կռունկ» կոմիտե, հասարակական-քաղաքական կազմակերպության ստեղծմանն ու գործունեությանը, հրապարակվել են ՀՀ զինված ուժերին պատկանող մի շարք փաստաթղթեր:
Հաջորդ «դատական նիստը» հոկտեմբերի 16-ին է:
Բաց մի թողեք
Ինչո՞ւ 2026-ին չպետք է թուրքական ներդրումներ գան Հայաստան՝ հարցնում է Գևորգ Պապոյանը
Խեղճ Երևան դարձած իմ Էրեբունի, Արգիշտի արքան վինտիլյատոր աշխատեց․ Սիմոն Սարգսյան
Օրումեջ սպանություններ են` զույգերով, փողոցում, դաշտերում, Եկեղեցում, տո էլ ինչ անհավանական ձև ու տեղ կա` փորձում են