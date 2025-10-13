13/10/2025

«Ես պետք է քեզ ստիպեմ թողնել ծխելը»․ Էրդողանը՝ Իտալիայի վարչապետուհուն․ Լուսանկար

13/10/2025

Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը Եգիպտոսում՝ Գազայի հարցով խաղաղության գագաթնաժողովի շրջանակներում, Իտալիայի վարչապետ Ջորջիա Մելոնիի հետ զրույցի ժամանակ կատակել է, որ վերջինս պետք է թողնի ծխելը։

Զրույցի կադրերը հրապարակել է թուրքական İhlas (İHA) գործակալությունը։

Մելոնին սեղմել է Էրդողանի ձեռքը և նշել, որ իրենց ինքնաթիռները վայրէջք են կատարել գրեթե միաժամանակ։ Ի պատասխան՝ թուրք առաջնորդը հայտարարել է, որ իտալացի քաղաքական գործիչը հիանալի տեսք ունի, ապա ավելացրել. «Բայց ես պետք է քեզ ստիպեմ թողնել ծխելը»։

Մելոնին ի պատասխան ծիծաղել է՝ համաձայնելով թուրք առաջնորդի խոսքերին։ «Ես չեմ ուզում մեկին սպանել»,- հավելել է նա։

Երկու առաջնորդներն էլ ժամանել էին Շարմ էլ-Շեյխ՝ Իսրայելի և ՀԱՄԱՍ-ի պատերազմի ավարտի կապակցությամբ կայանալիք խաղաղության գագաթնաժողովին։ Հատկանշական է, որ Էրդողանի ինքնաթիռը անմիջապես վայրէջք չի կատարել։ Նա և Իրաքի վարչապետ Մուհամմեդ Շիա աս-Սուդանին պատրաստվում էին հրաժարվել միջոցառմանը մասնակցելուց, եթե այնտեղ ժամաներ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն։ Սակայն Նեթանյահուն Եգիպտոս չի մեկնել։

1 min read

