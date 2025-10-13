Ինչերի են մարդիկ պատրաստ հանուն վրեժի․ Լուսանկարներ

Թեև արդեն 2025 թվականն է, բայց մինչև հիմա համացանցը քննարկում է 2013 թվականին Ալան Մարկովիցի կողմից իր նախկին կնոջ պատուհանի առջև տեղադրված ցուցամատի արձանը:
Այն լույս է արձակում նաև գիշերը:
Ամերիկացի Ալան Մարկովիցը կնոջ հետ բաժանվելուց հետո նրա տան դիմաց գնել է տուն, ապա կնոջ պատուհանի առջև տեղադրել 12 ֆուտ կշռող 4 մետր բարձրություն ունեցող բրոնզե արձան մեծ ցուցամատի տեսքով:
Արձանն արժեցել է 7000 դոլար:
Մարկովիցը պնդում է, որ նա այդ կերպ ինքնարտահայտվել է, այլ ոչ թե վրեժխնդիր եղել կնոջից:
Բաց մի թողեք
Մեր երկրին կրկին մոտենում են տաք օդային հոսանքներ, երբ նորից կտաքանա․ Սուրենյան
Անդրեն ու յուր կինը չեն կիսում դստերը՝ Եվային, երգիչն ափսոսում է, կինը՝ վատաբանում․ Լուսանկար
Պատմական ու իրական Հայաստանի բաժանարար գիծը սերնդին հեռացնում է մեր պատմությունից