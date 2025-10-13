13/10/2025

Ինչերի են մարդիկ պատրաստ հանուն վրեժի․ Լուսանկարներ

Թեև արդեն 2025 թվականն է, բայց մինչև հիմա համացանցը քննարկում է 2013 թվականին Ալան Մարկովիցի կողմից իր նախկին կնոջ պատուհանի առջև տեղադրված ցուցամատի արձանը: 

Այն լույս է արձակում նաև գիշերը:

Ամերիկացի Ալան Մարկովիցը կնոջ հետ բաժանվելուց հետո նրա տան դիմաց գնել է տուն, ապա կնոջ պատուհանի առջև տեղադրել 12 ֆուտ կշռող 4 մետր բարձրություն ունեցող բրոնզե արձան մեծ ցուցամատի տեսքով:

Արձանն արժեցել է 7000 դոլար:

Մարկովիցը պնդում է, որ նա այդ կերպ ինքնարտահայտվել է, այլ ոչ թե վրեժխնդիր եղել կնոջից:

