13/10/2025

Կոչ՝ ձևավորվող քաղաքական նոր ուժերին … Ջուլֆալակյան

infomitk@gmail.com 13/10/2025 1 min read

Ձևավորվող քաղաքական նոր ուժերին …

Թույլ մի՛ տվեք, որ ՔՊ-ի ստերը շարունակվեն տարածվել և դառնալ ընդունելի հանրության ականջների համար:

Մի՛ կաշկանդվեք ճիշտը բարձրաձայնել/կրկնել:

Հիշեցման կարգով՝ շատ կարևորի մասին…

Իշխանության գալուց հետո առաջին իսկ քայլով քպ-ն հարվածել է ՀԱՊԿ-ին
(10 հուլիս, 2018թ – Խաչատուրովի հետկանչը…):

Հայտարարել է, որ Արցախի հարցով բանակցությունները սկսում է սեփական զրոյական կետից
ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը պատասխանել է, որ նման բան իրենց հետ համաձայնեցված չի եղել
քպ-ն մերժել է կարգավորման շուրջ Մինսկի խմբի առաջարկները միակողմանիորեն փորձել է փոխել բանակցությունների ձևաչափը՝ պահանջելով Արցախը դարձնել բանակցային կողմ, ապա սկսել է առանց միջնորդ բանակցել Ադրբեջանի հետ:

Պատերազմը սկսվելուց հետո Ռուսաստանն առաջարկել է հոկտեմբերի 6-ին կանգնեցնել այն անհամեմատ ավելի լավ պայմաններով, քան ստացանք նոյեմբերի 9-ին: Եվ իհարկե, առանց զոհերի նման թվի…

Պատուհասը մերժել է այդ առաջարկը (անձամբ է խոստովանել ԱԺ ամբիոնից):

Ամբողջ 44-օրյա պատերազմը վարվել է սխալների, ստի և մանիպուլյացիայի միջոցով՝ խախտելով հաղթական պատերազմ վարելու բոլոր կանոնները (պառակտման սերմանում, բանակի կազմաքանդում, համալրման դադարեցում…):

2020թ Նոյեմբերի 9-ի հրադադարը ստացվեց հենց Ռուսաստանի միջնորդությամբ, որից հետո պահեցինք թեկուզ և փոքր, բայց Արցախի մի մասը՝ հետագայում կարգավիճակ ստանալու հնարավարությամբ

Ապա 2022թ հոկտեմբերի 6-ին հանցագործը գնաց Պրահա և հրաժարվեց Արցախից՝ ճանաչելով այն Ադրբեջանի մաս (Շառլ Միշելի և Մակրոնի մասնակցությամբ):

Կրեմլից միանգամից հայտարարել են, որ դա անակնալ էր, և իրենք տեղյակ չեն եղել հայկական կողմի նման ծրագրի մասին:

Պարզ է,որ ՀՀ իշխանության այդ քայլից հետո ոչ մի երկիր չէր կարող կանգնել Արցախի կողքին, երբ Արցախի օրինական տերը՝ Հայաստանը, հրաժարվել էր վերջինից:

Մեղադրել Ռուսաստանին, ԱՄՆ-ին, Ֆրանսիային կամ այլ ուժերի մեզ չօգնելու մեջ ուղղակի մանիպուլյացիա է քպ-ի և նրա աջակիցների կողմից:

Վերադառնանք պատուհասին.

Երբ ՀՀ վարչապետը, ով պատերազմի ժամանակ զինված ուժերի գերագույն հրամանատարն է, կրկին ԱԺ ամբիոնից հայտարարում է,որ «Արցախը թոկ էր՝ Հայաստանի վզից գցած», և նա այդ թոկը կտրել է… դա ինքնախոստովանություն է:

Երբ հարցին, թե հնարավորության դեպքում այլ կերպ կվարվե՞ր, պատասխանում է «ոչ, նույնությամբ կկրկնեի»…  դա ևս ինքնախոստովանություն է:

Խոստովանություն Արցախը հանձնելու մասին:

ՀՀ ներկայիս վարչապետն իր քպ-ով Արցախի/Հայաստանի հանդեպ պետական դավաճանություն է գործել: Իսկ դավաճանները պետք է պատժվեն:

Այլ տարբերակ ուղղակի չի կարող լինել

Արսեն Ջուլֆալակյան

Բաց մի թողեք

1 min read

Խեղճ Երևան դարձած իմ Էրեբունի, Արգիշտի արքան վինտիլյատոր աշխատեց․ Սիմոն Սարգսյան

13/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Նիկոլ Փաշինյանը Եկեղեցու ներքին կյանքին միջամտելու ու օրինական գործունեությունը խոչընդոտելու 44 գրառում է արել

13/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Համեմատեք Սերժ Սարգսյանի բանակցածն ու Փաշինյանի «բանակցածի» արդյունքը

13/10/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ինչո՞ւ 2026-ին չպետք է թուրքական ներդրումներ գան Հայաստան՝ հարցնում է Գևորգ Պապոյանը

13/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Խեղճ Երևան դարձած իմ Էրեբունի, Արգիշտի արքան վինտիլյատոր աշխատեց․ Սիմոն Սարգսյան

13/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ի՞նչ դիրքորոշում կորդեգրի Վաշինգտոնը, ի՞նչ հեռանկար է սպասվում Իսրայելին

13/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ժաննա Անդրեասյանն աշխատանքից ազատել է վարչության պետ Արմենուհի Պողոսյանին և բաժնի պետ Կարեն Մանուկյանին

13/10/2025 infomitk@gmail.com