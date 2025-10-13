Մեր երկրին կրկին մոտենում են տաք օդային հոսանքներ, երբ նորից կտաքանա․ Սուրենյան

Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոնի տնօրենի տեղակալ Գագիկ Սուրենյանը հայտնում է․
«Մեր երկրին կրկին մոտենում են տաք օդային հոսանքներ։ Այսօր երեկոյան ժամերից երկրի ողջ տարածքում տեղումները կդադարեն, և առաջիկա հինգ օրերին կլինի առանց տեղումների եղանակ։ Արևմուտքից ներթափանցած ցիկլոնն ամբողջությամբ դուրս կգա Հայաստանից` իր տեղը զիջելով հարավ-արևմուտքից ներթափանցող տաք օդային հոսանքներին։
Օդի ջերմաստիճանը հոկտեմբերի 14-15-ին հանրապետության ամբողջ տարածքում ցերեկային ժամերին այսօրվա համեմատ կբարձրանա 5-8 աստիճանով»։
