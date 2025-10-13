Փողը պետք է արագ շրջանառվի, եթե արագ չի շրջանառվում՝ վնասի է տանում

Եկեք գնանք դպրոցաշինության ծրագրերին: Երեք գյուղի անուն եմ տալիս. Դովեղ գյուղ, իմ ծննդավայր, որտեղ հինգ տարի է դպրոցը կառուցվում է: Վերջին մեկ ամսվա ընթացքում նոր սկսել են շինարարությանը որոշակի զարկ տալ:
Այս մասին ասել է «Հայաստանը ես եմ» նախաձեռնության ղեկավար Նաիրի Սարգսյանը:
«Նռնաձոր գյուղ Սյունիքի մարզի, որտեղ որ մանկապարտեզը երկու տարի է կիսակառույց վիճակում է, որևէ մեկը չի շարունակում և զուգահեռ իրականության մեջ Սյունիքի մարզի Լիճք գյուղ, որտեղ դպրոցը Կառավարության որոշումով փակել են: Տեսեք, փողն այնպիսի ապրանք է, որ պետք է արագ շրջանառվի, եթե արագ չի շրջանառվում՝ վնասի է տանում»,- նշել է նա:
