Թրամփի և Փաշինյանի զարմանալի հանդիպման մասին ու լուսանկարների համեմատություն․ Սիմոն Սարգսյան

Pashinyan։ ”Mr.President, I am Prime Minister of Armenia…”
Trump: “Are you? Nice to meet you”.
Փաշինյանը Թրամփին՝ «Պարոն նախագահ, ես Հայաստանի վարչապետն եմ»։
Թրամփ. «Յա, իրո՞ք։ Հաճելի է … առաջին անգամ տեսնվել»։
Տեսնես, երբ ասում էր այն երկրորդ տղան լավն է, ում ի նկատի ուներ Թրամփը, եւ արդյոք հնարավոր է սրա նման պարանին լվացք փռել ու հավատալ։ Ֆաքի մեջ ենք …
Իսկ լուսանկարներում գտիր 2 տարբերություն, 6 տարի առաջ, երբ Փաշինյանը Թրամփի ճամփան կտրեց ու ծանոթացավ ու 2025 թ օգոստոսի 8-ից հետո, երբ իբրեւ թե արդեն ծանոթներ էին, կա արդյոք տարբերություն։
Արդեն մեկնաբանություններում ավելացրել․ Ինչ վերաբերում է Թրամփի հիշողությանը՝ կարեւոր բաները լավ ա հիշում, բանն այն է, որ հեչ կարեւոր չի, Ալիեւին միջանցքը լավություն ա արել, իսկ ցավոք, Հայաստանի տեղն էլ չգիտի, Փաշինյանն էլ ո?վ էր։ Խնդիրն այն է, որ մեզանում այս իրավիճակին իբրեւ խաղաղության պայմանագիր ու որ Թրամփի վորցափի համարն ունի’ կնշանակի փրկված ենք պատերազմից, հավատացողներ կան։
Ինչ վերաբերում է խաղաղության պայմանագրին՝ աննախադեպ վնաս, պուտինյանից եւ հետո եւ առաջ, երկուսն էլ շատ վատը։ Մինչդեռ խոսում են, որ 1;7 տարի/ամիս է խաղաղություն է, որը անզեն ԵՄ դիտորդներն են ապահովում, մինչդեռ անգամ շնորհակալություն հայտնող չկա։
Սիմոն Սարգսյանի ֆեյսբուքյան էջից
