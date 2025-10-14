14/10/2025

Չարենցավանի եկեղեցում սպանություն կատարածը ձերբակալվել է

14/10/2025

Չարենցավան քաղաքի եկեղեցում նույն քաղաքի բնակիչ 57-ամյա Անդրանիկ Ղ․-ին սպանած երիտասարդը կալանավորվել է։

Նշենք, որ դեպքը տեղի է ունեցել հոկտեմբերի 11-ին, ըստ նախնական տեղեկությունների՝ սպանություն կատարողը հոգեբուժարանում հաշվառված 26-ամյա մի երիտասարդ է, որը եկեղեցում դանակահարել էր մահացածին վերջին հրաժեշտ տվող հարազատներից Անդրանիկին։ 26-ամյա երիտասարդը ձերբակալվել էր։

