Չարենցավանի եկեղեցում սպանություն կատարածը ձերբակալվել է

Չարենցավան քաղաքի եկեղեցում նույն քաղաքի բնակիչ 57-ամյա Անդրանիկ Ղ․-ին սպանած երիտասարդը կալանավորվել է։
Նշենք, որ դեպքը տեղի է ունեցել հոկտեմբերի 11-ին, ըստ նախնական տեղեկությունների՝ սպանություն կատարողը հոգեբուժարանում հաշվառված 26-ամյա մի երիտասարդ է, որը եկեղեցում դանակահարել էր մահացածին վերջին հրաժեշտ տվող հարազատներից Անդրանիկին։ 26-ամյա երիտասարդը ձերբակալվել էր։
