Վահե Դոլմազյանի նախագահությամբ քննվում է Կարապետյանի կալանքի երկարացման միջնորդությունը. Լուսանկարներ

Հակակոռուպցիոն դատարանի բակում հավաքված բազմաթիվ մարդիկ այս վանկարկումներով իրենց աջակցությունն են հայտնում գործարար, բարերար Սամվել Կարապետյանին։

Նշենք, որ դատարանում այս պահին դատավոր Վահե Դոլմազյանի նախագահությամբ քննվում է Կարապետյանի կալանքի երկարացման միջնորդությունը։

«Սամվել, սպասում ենք»

