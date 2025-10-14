Վահե Դոլմազյանի նախագահությամբ քննվում է Կարապետյանի կալանքի երկարացման միջնորդությունը. Լուսանկարներ

Հակակոռուպցիոն դատարանի բակում հավաքված բազմաթիվ մարդիկ այս վանկարկումներով իրենց աջակցությունն են հայտնում գործարար, բարերար Սամվել Կարապետյանին։
Նշենք, որ դատարանում այս պահին դատավոր Վահե Դոլմազյանի նախագահությամբ քննվում է Կարապետյանի կալանքի երկարացման միջնորդությունը։
Բաց մի թողեք
Գեներալ Մանվել Գրիգորյանի կինն ու աղջիկը մասնակցում են Էջմիածնի քաղաքապետի ընտրություններին
«3+3»-ը ամրապնդում է տարածաշրջանային անվտանգությունն ու կայունությունը». Ադրբեջանի փոխվարչապետ. Լուսանկար
Վաղարշապատ համայնքի համամասնական ընտրակարգով ավագանու ընտրություններին կմասնակցի 9 ուժ