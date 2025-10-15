Մկրտիչ սրբազանին տանելու են կալանքի, նրա նկատմամբ քրեական հետապնդում են հարուցել

Փաստաբան Արա Զոհրաբյանը հայտնել է, որ Մկրտիչ սրբազանի նկատմամբ քրեական հետապնդում են հարուցել` հավաքների հետ կապված ու քվեարկության արդյունքների վրա ազդելու համար:
Նրա խոսքերը մեջբերվել է Սրբազան պայքարի թելեգրամյան էջում։
Զոհրաբյանի խոսքով՝ նրա նկատմամբ հարուցված մեղադրանքները շինծու են, քանի որ այս ամենը հակաեկեղեցական շարժման շրջանակում է։
