Մկրտիչ սրբազանին տանելու են կալանքի, նրա նկատմամբ քրեական հետապնդում են հարուցել

Փաստաբան Արա Զոհրաբյանը հայտնել է, որ Մկրտիչ սրբազանի նկատմամբ քրեական հետապնդում են հարուցել` հավաքների հետ կապված ու քվեարկության արդյունքների վրա ազդելու համար:

Նրա խոսքերը մեջբերվել է Սրբազան պայքարի թելեգրամյան էջում։

Զոհրաբյանի խոսքով՝ նրա նկատմամբ հարուցված մեղադրանքները շինծու են, քանի որ այս ամենը հակաեկեղեցական շարժման շրջանակում է։

