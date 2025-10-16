Ալիևի նախկին զինակցին Բաքվում կործանեցին․ Մանրամասներ․ Լուսանկար

Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի նախկին ղեկավար Ռամիզ Մեհդիևը, որը տնային կալանքի տակ է, երեկ երեկոյան կտրուկ վատացել է լրատվամիջոցներում իր մասին հրապարակումները կարդալուց հետո։
Ըստ Modern.az-ի՝ Մեհդիևի մերձավոր շրջապատի, որին հղում արել ադրբեջանական ԶԼՄ-ն, նրա համար նույնիսկ բժիշկներ են կանչվել։
Հետազոտությունը ցույց է տվել, որ ակադեմիկոսը նյարդային համակարգի խանգարում ունի լարվածության և սթրեսի պատճառով, և նրա արյան ճնշումը զգալիորեն բարձրացել է։
87-ամյա Ռամիզ Մեհդիևին հատկապես զայրացրել է այն փաստը, որ այն մարդիկ, որոնց նա ժամանակին պաշտոններ է բարձրացրել, խորհրդարանական տեղեր է շնորհել և ազդեցություն է ունեցել, այժմ լրատվամիջոցներում իր դեմ են խոսում։
Այս իրավիճակը խոր ազդեցություն է ունեցել ակադեմիկոսի վրա, քանի որ նա չէր սպասում, որ իր պաշտպանյալները այդքան արագ կդատափետեն իրեն։
Բաց մի թողեք
Պուտինի և Թրամփի հեռախոսազրույցն ավարտվեց․ ի՞նչ է հայտնի
Ծեծկռտուք Թուրքիայում՝ կուսակցական ժողովի ժամանակ
Չեխիան Ուկրաինային մոտ 800 մլն դոլարի ռազմական օգնություն է տրամադրել