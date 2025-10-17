17/10/2025

Կարո՞ղ է մի նոր գործ կարեք։ Ձեր համար նորմալ է, մեկ է՝ նիկոլի ստրուկն եք. Գեղամ Մանուկյան

infomitk@gmail.com 17/10/2025 1 min read

«Հայաստան» խմբակցության պատգամավոր Գեղամ Մանուկյանի ֆեյսբուքյան գրառումը․

«Սրանք ոչնչի առաջ կանգ չեն առնելու։ Սերիական մարդասպանի պես են՝ մի անօրինականությունից հետո այլևս ինքնահոս շարունակում են։

Բայց այդ ասֆալտին փռող դիմակավորվածներին հետո հանրային պարսավանքն այլ կերպ է լինելու։

Փաստաբան Կոչուբաեւի դեմ այս վայրագության, քրեական հետապբդման համար դեռ պատասխան տալու են…

Տեղադրում եմ գրությունս, որ երեկ եմ հրապարակել։ Կարո՞ղ է մի նոր գործ կարեք։ Ձեր համար նորմալ է, մեկ է՝ նիկոլի ստրուկն եք»։

Բաց մի թողեք

1 min read

Ընթացիկ այլանդակությունների ֆոնին ձևավորվում է հայաստանյան նոր հասարակությունը

17/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Խոսքի համար պատժելը իշխանության «նորման» է դառնում

17/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Փաշինյանն ուզում է ասել, որ հայհոյելու մենաշնորհն իրենն է. Ժաննա Ալեքսանյան

17/10/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ընթացիկ այլանդակությունների ֆոնին ձևավորվում է հայաստանյան նոր հասարակությունը

17/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Հավաքվում ենք Օպերայի հրապարակում, երթ կլինի․ Նարեկ Կարապետյան

17/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Եվրոպա կպոռանք, բայց ետ-ետ` դեպի Ասիա կերթանք. Օրենքն ընդունել են ու ԵՄ-ից ավելի հեռացել

17/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

1 զոհ, 1 վիրավոր․ Նոյեմբերյան-Ջուջևան ճանապարհին բախվել են «Mercedes»-ն ու «ՎԱԶ 2107»-ը․ նոր մանրամասներ. Լուսանկար

17/10/2025 infomitk@gmail.com