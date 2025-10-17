Կարո՞ղ է մի նոր գործ կարեք։ Ձեր համար նորմալ է, մեկ է՝ նիկոլի ստրուկն եք. Գեղամ Մանուկյան

«Հայաստան» խմբակցության պատգամավոր Գեղամ Մանուկյանի ֆեյսբուքյան գրառումը․
«Սրանք ոչնչի առաջ կանգ չեն առնելու։ Սերիական մարդասպանի պես են՝ մի անօրինականությունից հետո այլևս ինքնահոս շարունակում են։
Բայց այդ ասֆալտին փռող դիմակավորվածներին հետո հանրային պարսավանքն այլ կերպ է լինելու։
Փաստաբան Կոչուբաեւի դեմ այս վայրագության, քրեական հետապբդման համար դեռ պատասխան տալու են…
Տեղադրում եմ գրությունս, որ երեկ եմ հրապարակել։ Կարո՞ղ է մի նոր գործ կարեք։ Ձեր համար նորմալ է, մեկ է՝ նիկոլի ստրուկն եք»։
