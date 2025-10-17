17/10/2025

Zhongtong-ը բախվել է կայանված Mercedes Sprinter-ին, վերջինը՝ ծառին և Mazda-ին, Mazda-ն էլ՝ Honda Accord-ին․ Լուսանկար

infomitk@gmail.com 17/10/2025

Հոկտեմբերի 17-ին Երևանի քաղաքապետարանի հաշվեկշռում հաշվառված Zhongtong մակնիշի ավտոբուսի մասնակցությամբ հերթական խոշոր ավտովթարն է տեղի ունեցել Երևանում:

Ժամը 11:00-ի սահմաններում թիվ 97 երթուղին սպասարկող ավտոբուսը Ռուբինյանց փողոցում բախվել է ճանապարհի թույլատրելի հատվածում կայանված Mercedes Sprinter մակնիշի ավտոմեքենային, ինչի հետևանքով էլ «Մերսեդես»-ը դուրս է եկել երթևեկելի գոտուց, բախվել ծառին և ճանապարհի թույլատրելի հատվածում կայանված «Մազդա»-ին, վերջինն էլ, առաջ ընթանալով, բախվել է ճանապարհի թույլատրելի հատվածում կայանված Honda Accord մակնիշի ավտոմեքենային, իսկ հարվածի հետևանքով ավտոմեքենայի դետալներն ու ծառի ճյուղերը վնասել են Ռուբինյանց 1 շենքի բակում կայանված «Տոյոտա» մակնիշի ավտոմեքենան:

Վթարի փաստով ՊԾ Երևան քաղաքի գնդի 1-ին գումարտակում փաստաթղթեր են կազմվում, որտեղ էլ պարզվում է ավտոբուսի և կայանված ավտոմեքենաների սեփականատերերի ինքնությունը: Ավտոբուսում եղել է մի քանի ուղևոր, որոնք, բարեբախտաբար, չեն տուժել:

