Թող երկուսն էլ հայտարարեն իրենց հաղթանակի մասին, թող պատմությունը որոշի

Սպիտակ տանը փակ դռների հետևում կայացած հանդիպման ժամանակ Ուկրաինայի և Միացյալ Նահանգների նախագահները քննարկել են զենքի մատակարարումը, այդ թվում՝ հեռահար համակարգերի։ Ուկրաինայի առաջնորդ Վլադիմիր Զելենսկին այս մասին հայտարարել է Վաշինգտոնում կայացած ճեպազրույցի ժամանակ։
«Մենք քննարկել ենք օդային պաշտպանությունը. սա շատ կարևոր է մեզ համար։ Մինչ մենք խոսում ենք, Ուկրաինայի վրա անօդաչու թռչող սարքերի հարձակումները շարունակվում են։ Մենք կաշխատենք ինչպես զենքի արտադրության, այնպես էլ լոգիստիկայի վրա։ Սա բարդ հարց է, որը կապված է ժամանակացույցի և ժամկետների հետ, բայց գլխավորն այն է, որ կա դրական ազդանշան, որ մենք շարունակում ենք առաջ շարժվել։ Մեզ անհրաժեշտ են ամուր անվտանգության երաշխիքներ հրադադարից հետո, որպեսզի Պուտինը չվերադառնա նոր ագրեսիայով», – նշել է Ուկրաինայի նախագահը։
Երբ լրագրողները հարցրել են, թե արդյո՞ք նա ավելի լավատես է դարձել «Տոմահավկ» հրթիռների մատակարարումների հարցում՝ Թրամփի հետ հանդիպումից հետո, Զելենսկին պարզապես ժպտացել է. «Ես իրատես եմ»։
«Նրանք գիտեն, թե ինչ զենք ունենք մենք, և նրանք հասկանում են, որ «Տոմահավկ»-ների հետ միասին… նրանք հասկանում են, թե ինչի ենք մենք ընդունակ», – ասել է Ուկրաինայի նախագահը։
Նախագահները նաև քննարկել են Թրամփի և Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի առաջիկա հանդիպումը Բուդապեշտում։ «Նախագահ Թրամփը ինձ հետ կիսվեց ռուսական կողմի հետ իր երկխոսության մասին։ Մենք հասկանում ենք բոլոր ազդանշանները. դրանք նոր չեն։ Մենք հույսը դնում ենք նախագահ Թրամփի ճնշման վրա՝ այս պատերազմը դադարեցնելու համար», – ասել է Զելենսկին։
Նա նաև հստակեցրել է, որ ինքը որևէ պատրանք չունի Ռուսաստանի ղեկավարության իր նկատմամբ վերաբերմունքի վերաբերյալ։
«Պուտինը ատում է ինձ։ Ես նույն վերաբերմունքն ունեմ այս մարդու (Պուտինի) նկատմամբ։ Խոսքը զգացմունքների մասին չէ։ Ինձ համար և յուրաքանչյուր ուկրաինացու համար նա թշնամի է. նրանք չեն ուզում դադարեցնել։ Խոսքը այն մասին չէ, որ ինչ-որ մեկը ինչ-որ մեկին ատում է։ Չնայած, իհարկե, մենք ատում ենք թշնամուն», – ասել է Զելենսկին:
Նա նաև ընդգծել է, որ տարածքային հարցը մնում է ամենաբարդը՝ հիշեցնելով, որ Ռուսաստանը «ցանկանում էր օկուպացնել ամբողջ Ուկրաինան»։
ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը մեկնաբանել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու հետ իր հանդիպումը։
«Իմ հանդիպումը Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու հետ շատ հետաքրքիր և բարեկամական էր, բայց ես նրան ասացի, ինչպես խստորեն խորհուրդ էի տվել նախագահ Պուտինին, որ ժամանակն է դադարեցնել սպանությունները և համաձայնության գալ։
Բավականաչափ արյուն է թափվել, սեփականության սահմանները որոշվում են պատերազմով և քաջությամբ։ Նրանք պետք է կանգ առնեն այնտեղ, որտեղ գտնվում են։ Թող երկուսն էլ հայտարարեն իրենց հաղթանակի մասին, թող պատմությունը որոշի։
Բավական է կրակոցներին, այլևս ոչ մի մահ, այլևս ոչ մի զանգվածային վատնում։ Այս պատերազմը երբեք չէր սկսվի, եթե ես նախագահ լինեի։ Ամեն շաբաթ հազարավոր մարդիկ են մահանում. բավական է, խաղաղությամբ գնացեք տուն՝ ձեր ընտանիքների մոտ», – գրել է Թրամփը TruthSocial սոցիալական ցանցում։
