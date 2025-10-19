19/10/2025

Արքեպիսկոպոս Իգնատիոս Մալոյանը և 6 մյուս Երանելիները սրբադասվեցին. Հռոմի պապը հաստատել է կոնդակները. Լուսանկար

infomitk@gmail.com 19/10/2025 1 min read

Վատիկանի Սուրբ Պետրոս հրապարակում բազմահազար հավատացյալներ հետևում են պատմական իրադարձությանը՝ Արքեպիսկոպոս Իգնատիոս Մալոյանի և ևս 6 Երանելիների սրբադասման արարողությանը:

Հռոմի պապ Լևոն XIV-ը հայտարարել է՝ հաստատում է հիշյալ անձանց սրբադասման կոնդակները:

Ըստ Վատիկանի լրատվամիջոցների՝ արարողությանը հետևում է մոտ 55 հազար մարդ:

Մալոյանը Հայոց ցեղասպանության նահատակ է, նա երանելի է հռչակվել 2001 թվականի հոկտեմբերի 7-ին։

Բացի Իգնատիոս Մալոյանից, սրբադասվել են նաև Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ սպանված Պապուա Նոր Գվինեայի աշխարհական կաթողիկոսը և վենեսուելացի կրոնական մի քույր, որը իր կյանքը նվիրել է կրթությանը և աղքատներին։

Հիշեցնենք՝ Վատիկանում է ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, նա Սուրբ Պետրոսի հրապարակում հետևում է արարողությանը, որից հետո առանձին հանդիպում կունենա Հռոմի պապի հետ:

Նշենք՝ Ամենայն հայոց և Մեծի տանն Կիլիկիո կաթողիկոսները չեն մեկնել Վատիկան՝ մասնակցելու հայազգի Արքեպիսկոպոս Իգնատիոս Մալոյանի սրբադասման արարողությանը:

Սուրբ Աթոռը հաղորդել է, որ Էջմիածինը միջոցառմանը ներկայացնում է Խաժակ Արքեպիսկոպոս Պարսամյանը, իսկ Անթիլիասից Վատիկան է մեկնել Մեսրոպ Եպիսկոպոս Սարգսյանը:

Իգնատիոս Մալոյանը սպանվել է 1915 թվականի հունիսին՝ Հայոց ցեղասպանության ժամանակ: Վերջինիս սրբադասելու որոշումը կայացրել է Հռոմի Ֆրանցիսկոս Պապը: Նրա որոշմամբ երեք երանելիներ, այդ թվում՝ Հայոց ցեղասպանության ժամանակ նահատակված հայ կաթոլիկ արքեպիսկոպոս Երանելի Իգնատիոս Շուքրալահ Մալոյանը, համարվում են նահատակ և սրբադասված:

Բաց մի թողեք

1 min read

Գրիգոր Տեր-Ղազարյանը կնոջ և երեխայի հետ Վատիկանի Սուրբ խորանին է մոտեցրել սրբագործվելիք ընծան. Լուսանկար

19/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

#Ուղիղ․ Հռոմի պապի հանդիսապետությամբ Վատիկանում մեկնարկել է Իգնատիոս Մալոյանի ու ևս 6 հոգու սրբադասման Սուրբ պատարագը

19/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Լրագրողական համայնքում նոր ընտանիք կձեւավորվի․ Մերի Մանուկյան – Փայլակ Ֆահրադյան․ Շնորհավորանքներս․ Լուսանկար

19/10/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Վրաստանը մաքրում է Ադրբեջանի հետ սահմանները, հերթում՝ Հայաստանն է

19/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Թրամփի ընտրվելուց հետո ավելի շատ ամերիկացիներ են հրաժարվում ԱՄՆ քաղաքացիությունից

19/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Մեկ էլ՝ ձեր «ֆյուրերին» ասեք, որ կանանց ողջունելիս մանդարին ծախողի գլխարկը հանելը պարտադիր է. Մանուկյան

19/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Բորենիներն ախպերացան նորից. Ռուսաստանը զենքի նոր քանակ է ուղարկում Ադրբեջան

19/10/2025 infomitk@gmail.com