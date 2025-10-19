Գրիգոր Տեր-Ղազարյանը կնոջ և երեխայի հետ Վատիկանի Սուրբ խորանին է մոտեցրել սրբագործվելիք ընծան. Լուսանկար

Վատիկանում Հռոմի պապ Լեւոն XIV-ի հանդիսապետությամբ մեկնարկել է Հայ կաթոլիկ եկեղեցու արքեպիսկոպոս Իգնատիոս Մալոյանի ու և ս 6 հոգու սրբադասման արարողությունը:
Գործարար Գրիգոր Տեր-Ղազարյանը կնոջ և երեխայի հետ Վատիկանի Սուրբ խորանին է մոտեցրել սրբագործվելիք ընծան, որը Հռոմի պապը օրհնել է՝ ձեռքը դնելով վրան: Գործարարն ու նրա ընտանիքը Սուրբ խորանին են մոտեցել մի շարք այլ աշխարհական անձանց հետ, որոնք խորան են տարել սրբագործվելիք ընծաները՝ նշխարք, գինին, ջուրը և այլն:
Արարողության այս հատվածով ապահովվել է ոչ միայն եկեղեցականների, այլև աշխարհականների մասնակցությունը հոգևոր արարողակարգին:
Հռոմի պապ Լևոն XIV-ը ավելի վաղ հայտարարել է՝ հաստատում է արքեպիսկոպոս Իգնատիոս Մալոյանի ու ևս 6 հոգու սրբադասման կոնդակները:
Վատիկանում գտնվող ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Սուրբ Պետրոսի հրապարակում հետևում է արարողությանը. որից հետո հանդիպում կունենա Հռոմի սրբազան քահանայապետի հետ:
Ըստ Վատիկանի լրատվամիջոցների՝ արարողությանը հետևում է մոտ 55 հազար մարդ:
Մալոյանը Հայոց ցեղասպանության նահատակ է, նա երանելի է հռչակվել 2001 թվականի հոկտեմբերի 7-ին։
Բաց մի թողեք
Արքեպիսկոպոս Իգնատիոս Մալոյանը և 6 մյուս Երանելիները սրբադասվեցին. Հռոմի պապը հաստատել է կոնդակները. Լուսանկար
#Ուղիղ․ Հռոմի պապի հանդիսապետությամբ Վատիկանում մեկնարկել է Իգնատիոս Մալոյանի ու ևս 6 հոգու սրբադասման Սուրբ պատարագը
Լրագրողական համայնքում նոր ընտանիք կձեւավորվի․ Մերի Մանուկյան – Փայլակ Ֆահրադյան․ Շնորհավորանքներս․ Լուսանկար