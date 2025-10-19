Թրամփի հետ հանդիպումը չի անցել այնպես, ինչպես կցանկանար Զելենսկին. Մերց

ԱՄՆ-ի և Ուկրաինայի նախագահներ Դոնալդ Թրամփի և Վլադիմիր Զելենսկու միջև Վաշինգտոնում կայացած հանդիպումը «կտրուկ ավարտվել է» սկսվելուց 2,5 ժամ անց։
ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի և նրա ուկրաինացի գործընկեր Վլադիմիր Զելենսկու հանդիպումը չի անցել այնպես, ինչպես Ուկրաինայի նախագահը հույս ուներ, ըստ Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցի։
«Այս այցը այն չէ, ինչ Զելենսկին ուզում էր», – ասել է Մերցը:
Նա նշել է, որ երկու պետությունների ղեկավարների միջև Վաշինգտոնում կայացած հանդիպումը ցույց է տվել, թե որքան է Ուկրաինան կարիք ունենում Եվրամիության օգնությանը։
Գերմանիայի կանցլերի խոսքով՝ Եվրոպան պետք է օգնի Ուկրաինային, քանի որ միայն դա կարող է օգնել դադարեցնել ռազմական գործողությունները:
«Գերմանիան կաշխատի աջակցել ուկրաինական կողմին «ֆինանսապես, քաղաքականապես և, իհարկե, ռազմական առումով», – հայտարարել է Ֆրիդրիխ Մերցը։
Դոնալդ Թրամփի և Վլադիմիր Զելենսկու միջև հանդիպումը տեղի է ունեցել հոկտեմբերի 17-ին Վաշինգտոնում: Այն տևել է ավելի քան երկու ժամ: Բանակցությունների բաց հատվածի ընթացքում ԱՄՆ նախագահը կոչ է արել Մոսկվային և Կիևին միավորել ջանքերը՝ հակամարտությունը թուլացնելու համար։
Axios-ի մեկ աղբյուր ԱՄՆ-ի և Ուկրաինայի նախագահների միջև բանակցությունների փակ հատվածը անվանել է «դժվար», իսկ մեկ այլ աղբյուր՝ «վատ»: Հրատարակության աղբյուրները նշել են, որ Դոնալդ Թրամփը «կոշտ» է եղել և մի քանի կոշտ հայտարարություններ է արել։
