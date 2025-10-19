19/10/2025

Թրամփի հետ հանդիպումը չի անցել այնպես, ինչպես կցանկանար Զելենսկին. Մերց

infomitk@gmail.com 19/10/2025 1 min read

ԱՄՆ-ի և Ուկրաինայի նախագահներ Դոնալդ Թրամփի և Վլադիմիր Զելենսկու միջև Վաշինգտոնում կայացած հանդիպումը «կտրուկ ավարտվել է» սկսվելուց 2,5 ժամ անց։

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի և նրա ուկրաինացի գործընկեր Վլադիմիր Զելենսկու հանդիպումը չի անցել այնպես, ինչպես Ուկրաինայի նախագահը հույս ուներ, ըստ Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցի։

«Այս այցը այն չէ, ինչ Զելենսկին ուզում էր», – ասել է Մերցը:

Նա նշել է, որ երկու պետությունների ղեկավարների միջև Վաշինգտոնում կայացած հանդիպումը ցույց է տվել, թե որքան է Ուկրաինան կարիք ունենում Եվրամիության օգնությանը։

Գերմանիայի կանցլերի խոսքով՝ Եվրոպան պետք է օգնի Ուկրաինային, քանի որ միայն դա կարող է օգնել դադարեցնել ռազմական գործողությունները:

«Գերմանիան կաշխատի աջակցել ուկրաինական կողմին «ֆինանսապես, քաղաքականապես և, իհարկե, ռազմական առումով», – հայտարարել է Ֆրիդրիխ Մերցը։

Դոնալդ Թրամփի և Վլադիմիր Զելենսկու միջև հանդիպումը տեղի է ունեցել հոկտեմբերի 17-ին Վաշինգտոնում: Այն տևել է ավելի քան երկու ժամ: Բանակցությունների բաց հատվածի ընթացքում ԱՄՆ նախագահը կոչ է արել Մոսկվային և Կիևին միավորել ջանքերը՝ հակամարտությունը թուլացնելու համար։

Axios-ի մեկ աղբյուր ԱՄՆ-ի և Ուկրաինայի նախագահների միջև բանակցությունների փակ հատվածը անվանել է «դժվար», իսկ մեկ այլ աղբյուր՝ «վատ»: Հրատարակության աղբյուրները նշել են, որ Դոնալդ Թրամփը «կոշտ» է եղել և մի քանի կոշտ հայտարարություններ է արել։

Բաց մի թողեք

1 min read

Իշխանության վերընտրվելու ռեսուրսը սպառվել է

19/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Գազայում «ժանիքներ են ցուցադրում», Թրամփը կասկածում է, որ թիկունքում Թուրքիան է կանգնած

18/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Իշխանյանը, Մնացականյանն ու Բաբայանն առարկել են․ Ինչ է տեղի ունեցել Բաքվի դատարանում

18/10/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Վրաստանը մաքրում է Ադրբեջանի հետ սահմանները, հերթում՝ Հայաստանն է

19/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Թրամփի ընտրվելուց հետո ավելի շատ ամերիկացիներ են հրաժարվում ԱՄՆ քաղաքացիությունից

19/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Մեկ էլ՝ ձեր «ֆյուրերին» ասեք, որ կանանց ողջունելիս մանդարին ծախողի գլխարկը հանելը պարտադիր է. Մանուկյան

19/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Բորենիներն ախպերացան նորից. Ռուսաստանը զենքի նոր քանակ է ուղարկում Ադրբեջան

19/10/2025 infomitk@gmail.com