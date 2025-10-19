«Ես մի քիչ աշխարհ տեսած մարդ եմ և հիշում եմ, որ զարգացած, քաղաքակիրթ երկրներում հեծանիվների համար հատուկ ուղիներ կան՝ ինչպես ավտոմեքենաների, տրամվայների, տրոլեյբուսների, հետիոտն անցորդների համար:
Հիմա որ այդքան գովազդում եք, որ հեծանիվ գնեք հա հեծանիվ գնեք, Երևանում հեծանիվների համար ուղիներ կա՞ն: Ինչքան հիշում եմ՝ չկան: Հետևաբար, նախ պետք է այդպիսի ուղիներ լինեն, որից հետո արդեն քաղաքացիները կարող են իրենք ընտրել՝ հեծանիվ գնել կամ էլեկտրոմոբիլ:
Ավելին, առանց հեծանվային հատուկ ուղիների, հեծանիվ քշելը շատ-շատ վտանգավոր է և՛ հեծանվորդի, և՛ հետիոտն անցորդների, և՛ մեքենաների համար:
Իսկ նրանք, ովքեր հեծանիվ են քշում, նրանց առաջ կանաչ լույս է վառվում ու նրանք մտածում են, որ սիրելի ժողովրդի առաջ էլ է վառվելու այդ կանաչ լույսը»:
Լրագրող Թաթուլ Հակոբյանի ֆեյսբուքյան էջից
