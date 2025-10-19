Սեփական սեռը արու գրածին քաղաքապետ նշանակած թիմը բոցվում է տեխնիկական վրիպակի վրա․ Լուսանկար

«Սեփական սեռը արու գրածին քաղաքապետ նշանակած թիմը բոցվում է տեխնիկական վրիպակի վրա։
Արհամարհել բառը սխալ գրած, կրթություն չունեցողին հանձնաժողովի նախագահ ընտրած թիմը բոցվում է տեխնիկական վրիպակի վրա։
Ով՝ ով, դուք գոնե լռեք»։
Լրագրող Փայլակ Ֆահրադյանի ֆեյսբուքյան էջից
Բաց մի թողեք
Պուտինն Իլհամ Ալիևին ասել է, որ անցյալ տարվա դեկտեմբերի 25-ին «կանխել է նրա դեմ մահափորձը»
Ի՞նչ է սպասվում Մեհթիևի ընտանիքի անդամներին, մասնավորապես՝ նրա որդուն, որ ուժային կառույցի փոխնախարար է
Ալիևին որքանո՞վ կհաջողվի ամեն ինչ պահել կառավարելիության ռեժիմում