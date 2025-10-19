19/10/2025

Սեփական սեռը արու գրածին քաղաքապետ նշանակած թիմը բոցվում է տեխնիկական վրիպակի վրա․ Լուսանկար

«Սեփական սեռը արու գրածին քաղաքապետ նշանակած թիմը բոցվում է տեխնիկական վրիպակի վրա։

Արհամարհել բառը սխալ գրած, կրթություն չունեցողին հանձնաժողովի նախագահ ընտրած թիմը բոցվում է տեխնիկական վրիպակի վրա։

Ով՝ ով, դուք գոնե լռեք»։

Լրագրող Փայլակ Ֆահրադյանի ֆեյսբուքյան էջից

