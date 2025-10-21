21/10/2025

Գյումրիում Վարդան Ղուկասյանի ձերբակալությունից հետո ձերբակալել են ևս 23 հոգու

infomitk@gmail.com 21/10/2025 1 min read

Այս թիվը ժամեր առաջ պաշտոնապես հայտնել էին ՆԳՆ-ից։

Նրանցից 4-ին այս պահին տեղափոխել են ձերբակալվածների պահպանման վայր, իսկ մյուսները քննչականում են։

Կան նաև նոր բերման ենթարկվածներ, ձերբակալվածների թվում են Ռուբեն Մխիթարյանը՝ Շիրակի մարզի «Մեր ձևով» շարժման համակարգողը, մարզի ԲՀԿ կառույցի պատասխանատու Արմեն Բադեյանը։ Արմեն Բադեյանին ու Ռուբեն Մխիթարյանին տեղափոխել են ՁՊՎ:

ՁՊՎ տեղափոխված չորս հոգուն կկալանավորեն: Խոսք է գնում նաև այն մասին, որ իրավապահները հակված են կալանավորելու բոլոր ձերբակալվածներին։

