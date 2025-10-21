Գյումրիում Վարդան Ղուկասյանի ձերբակալությունից հետո ձերբակալել են ևս 23 հոգու

Այս թիվը ժամեր առաջ պաշտոնապես հայտնել էին ՆԳՆ-ից։
Նրանցից 4-ին այս պահին տեղափոխել են ձերբակալվածների պահպանման վայր, իսկ մյուսները քննչականում են։
Կան նաև նոր բերման ենթարկվածներ, ձերբակալվածների թվում են Ռուբեն Մխիթարյանը՝ Շիրակի մարզի «Մեր ձևով» շարժման համակարգողը, մարզի ԲՀԿ կառույցի պատասխանատու Արմեն Բադեյանը։ Արմեն Բադեյանին ու Ռուբեն Մխիթարյանին տեղափոխել են ՁՊՎ:
ՁՊՎ տեղափոխված չորս հոգուն կկալանավորեն: Խոսք է գնում նաև այն մասին, որ իրավապահները հակված են կալանավորելու բոլոր ձերբակալվածներին։
