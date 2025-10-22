Իշխանությունների որդեգրած և թաղային հեղինակություններին բնորոշ «մեր դեմ խաղ չկա» մարտավարությունը

ՀՀ նախկին վարչապետ Խոսրով Հարությունյանի ֆեյսբուքյան գրառումը․
«Գյումրու քաղաքապետի հանդեպ ցուցադրական բռնարարքը բացառապես քաղաքական նպատակ է հետապնդում և բխում է քաղաքական պայքարում իշխանությունների որդեգրած և թաղային հեղինակություններին բնորոշ «մեր դեմ խաղ չկա» մարտավարությունից։
Ավելին, նման վարքագիծը վկայում է, որ իշխանությունները սպառել են իրենց քաղաքականությունը հիմնավորող բոլոր քաղաքական արգումենտները, ինչը օրվա իշխանությունների ոչ լեգիտիմ լինելու անառարկելի փաստի հավելյալ վկայությունն է»։
