Իշխանությունների որդեգրած և թաղային հեղինակություններին բնորոշ «մեր դեմ խաղ չկա» մարտավարությունը

ՀՀ նախկին վարչապետ Խոսրով Հարությունյանի ֆեյսբուքյան գրառումը․

«Գյումրու քաղաքապետի հանդեպ ցուցադրական բռնարարքը բացառապես քաղաքական նպատակ է հետապնդում և բխում է քաղաքական պայքարում իշխանությունների որդեգրած և թաղային հեղինակություններին բնորոշ «մեր դեմ խաղ չկա» մարտավարությունից։

Ավելին, նման վարքագիծը վկայում է, որ իշխանությունները սպառել են իրենց քաղաքականությունը հիմնավորող բոլոր քաղաքական արգումենտները, ինչը օրվա իշխանությունների ոչ լեգիտիմ լինելու անառարկելի փաստի հավելյալ վկայությունն է»։

Իշխանությունները որդեգրել են «մեր դեմ խաղ չկա» մարտավարությունը

Միջադեպի արդյունքում ձերբակալել են մի պապիկի, ոչ Ավինյանի մտերիմներին․ Չախոյան

Ռուսաստանի թշնամիների ցանկն ավելացել է ևս 69-ով, 2014-ից նաև ես եմ․ Սիմոն Սարգսյան

Հինգ թեզ մեր դեմ և ոչ միայն․ Նարեկ Կարապետյան

ԱՄՆ նախագահը «կդավաճանի՞» հավաքական Եվրոպային, եթե արդեն իսկ չի դավաճանել

Վաղարշապատում մեկնարկել է ավագանու ընտրությունների նախընտրական քարոզարշավը, երեկ Էջմիածնում էինք, ով ով է

Ողբերգական վթար՝ Արմավիրում, բախվել են «Mazda» ու «Lada», մաhացածին մեքենայից դուրս են բերել փրկարարները, վիրավnրներ կան․ Լուսանկար

Երևանում տեղի է ունենում հայ և ադրբեջանցի քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների մասնակցությամբ երկկողմ կլոր-սեղան քննարկում

