Հինգ թեզ մեր դեմ և ոչ միայն․ Նարեկ Կարապետյան

Հինգ թեզ մեր դեմ և ոչ միայն․ Նարեկ Կարապետյան

1 min read

Վաղարշապատում մեկնարկել է ավագանու ընտրությունների նախընտրական քարոզարշավը, երեկ Էջմիածնում էինք, ով ով է

22/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Միջադեպի արդյունքում ձերբակալել են մի պապիկի, ոչ Ավինյանի մտերիմներին․ Չախոյան

22/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ռուսաստանի թշնամիների ցանկն ավելացել է ևս 69-ով, 2014-ից նաև ես եմ․ Սիմոն Սարգսյան

22/10/2025 infomitk@gmail.com

1 min read

ԱՄՆ նախագահը «կդավաճանի՞» հավաքական Եվրոպային, եթե արդեն իսկ չի դավաճանել

22/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

1 min read

Ողբերգական վթար՝ Արմավիրում, բախվել են «Mazda» ու «Lada», մաhացածին մեքենայից դուրս են բերել փրկարարները, վիրավnրներ կան․ Լուսանկար

22/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Երևանում տեղի է ունենում հայ և ադրբեջանցի քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների մասնակցությամբ երկկողմ կլոր-սեղան քննարկում

22/10/2025 infomitk@gmail.com