Դավիթ Համբարձումյանը դատապարտվեց 6 տարի 3 ամիս ժամկետով ազատազրկման

Երևանի քրեական դատարանը (դատավոր Ժ. Չիչոյան) հրապարակեց դատավճիռ, որով Մասիս համայնքի ղեկավար, ՀՀ վարչապետի թեկնածու Դավիթ Համբարձումյանին դատապարտվեց 6 տարի 3 ամիս ժամկետով ազատազրկման, վերացրեց գրավը և որպես խափանման միջոց կիրառեց կալանք:
Մանրամասները հաջորդիվ:
Տիգրան Աթանեսյան
Բաց մի թողեք
Կալանավորը ցած է թռել հիվանդանոցի պատուհանից՝ փորձելով փախչել. ՔԿԾ ծառայողը կանխել է՝ կրակելով ոտքին
Երկու ամսով կալանավորվել է փաստաբան Ռուբեն Մխիթարյանը
Գյումրիում այնքան մարդ են ձերբակալել, որ ՁՊՎ-ներում տեղ չի եղել, մի մասին ցրել են Հայաստանով մեկ