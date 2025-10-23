23/10/2025

Ում համար և ինչ նպատակով են նոր վերելակ կառուցելու ԱԺ-ում․ Կառավարությունը հաստատել է որոշումը

infomitk@gmail.com 23/10/2025 1 min read

Կառավարությունը հոկտեմբերի 23-ի նիստում հաստատել է որոշում, որի համաձայն Ազգային ժողովի շենքին կից կտեղադրվի նոր արտաքին վերելակ։

Որոշման հիմնավորման մեջ նշվում է, որ ներկայումս պատգամավորներն ու հրավիրված անձինք նիստերի դահլիճ և հարակից տարածքներ հասնում են Վարչական շենքի ներսով՝ անցնելով մի շարք միջանցքներ և աստիճանավանդակներ։ Այս իրավիճակը հաճախ հանգեցնում է մարդաշատության, տեղաշարժման դժվարությունների և անվտանգության ապահովման խնդիրների։

Նոր արտաքին վերելակի կառուցումը նպատակ ունի բացառել նշված խնդիրները և ապահովել ավելի հարմար ու անվտանգ մուտք ԱԺ շենքի տարբեր հատվածներ։ Նախագծի իրականացումն արդեն սկսվել է՝ ԱԺ աշխատակազմի կողմից կազմակերպված գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրով, որի արժեքը կազմում է շուրջ 25,99 միլիոն դրամ։

