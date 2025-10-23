Ում համար և ինչ նպատակով են նոր վերելակ կառուցելու ԱԺ-ում․ Կառավարությունը հաստատել է որոշումը

Կառավարությունը հոկտեմբերի 23-ի նիստում հաստատել է որոշում, որի համաձայն Ազգային ժողովի շենքին կից կտեղադրվի նոր արտաքին վերելակ։
Որոշման հիմնավորման մեջ նշվում է, որ ներկայումս պատգամավորներն ու հրավիրված անձինք նիստերի դահլիճ և հարակից տարածքներ հասնում են Վարչական շենքի ներսով՝ անցնելով մի շարք միջանցքներ և աստիճանավանդակներ։ Այս իրավիճակը հաճախ հանգեցնում է մարդաշատության, տեղաշարժման դժվարությունների և անվտանգության ապահովման խնդիրների։
Նոր արտաքին վերելակի կառուցումը նպատակ ունի բացառել նշված խնդիրները և ապահովել ավելի հարմար ու անվտանգ մուտք ԱԺ շենքի տարբեր հատվածներ։ Նախագծի իրականացումն արդեն սկսվել է՝ ԱԺ աշխատակազմի կողմից կազմակերպված գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրով, որի արժեքը կազմում է շուրջ 25,99 միլիոն դրամ։
Բաց մի թողեք
Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարարը ո՞վ է՝ Իլհամ Ալի՞ևը, թե՞ Գևորգ Պապոյանը
Սկզբից հանձնում ես Արցախի հեկտարներով ցորենի մշակվող դաշտերը, հետո ուրախանում, որ Ադրբեջանով ցորեն ես ներկրելու
Եվրոպան և Չինաստանը ազատվում են ռուսական գազից