Տաքսու ուղևորը ուղեվարձը վճարել է կեղծ 20 հազար դրամանոցով. ոստիկանները հայտնաբերել են նրան

Հոկտեմբերի 22-ին ՆԳՆ ոստիկանության օպերատիվ կառավարման կենտրոն զանգահարած տաքսի ծառայության վարորդը հայտնել է, որ ուղևորը Երևանի Խուդյակովի փողոցում ուղեվարձը վճարել է կեղծ 20.000 դրամանոցով։
Համայնքային ոստիկանության Ավանի բաժնի ծառայողները ձեռնարկած օպերատիվ-հետախուզական միջոցառումների արդյունքում պարզել են, որ կեղծ թղթադրամն իրացրել է Եղվարդ քաղաքի բնակիչ 25-ամյա երիտասարդը։ Նա հայտնաբերվել, ձերբակալվել և տեղափոխվել է բաժին։
Կազմված փաստաթղթերը ներկայացվել են նախաքննական մարմին։
Բաց մի թողեք
Հանրապետություն մուտքից անմիջապես հետո Մասիսի համայնքապետը կկալանավորվի, ինչ է գրել նա
Օտարերկրյա քաղաքացիների առևանգում․ ՔԿ-ն նոր մանրամասներ է հայտնել
Հաղորդումներ ենք ներկայացրել, վտարել Ստեփան Ասատրյանին․ Արա Զոհրաբյան