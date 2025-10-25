25/10/2025

Արաբկիրի թաղապետարանի աշխատակիցը խոստովանել է, որ կաշառք է վերցրել

infomitk@gmail.com 25/10/2025 1 min read

 Հակակոռուպցիոն կոմիտեն քննչական գործողություններ է իրականացրել Արաբկիրի թաղապետարանում, որի հետեւանքով ձերբակալվել են թաղապետարանի տնտեսական բաժնի պետն ու թաղապետարանի նախկին աշխատակիցը։

Հակակոռուպցիոն կոմիտեից մեզ ասել էին, որ իրենց մոտ քննվող քրեական վարույթի շրջանակներում ձերբակալվել են Արաբկիր վարչական շրջանի աշխատակազմի նախկին գլխավոր մասնագետը և ստորաբաժանումներից մեկի ղեկավարը՝ խմբի կազմում կաշառք տվողի օգտին ապօրինի գործողության համար կաշառք ստանալու մեղադրանքներով:

Մեր տեղեկություններով` նախկին աշխատակիցը կալանավորվել է, իսկ տնտեսական բլոկի ստորաբաժնի պետը` ազատ արձակվել, քանի որ տվել է խոստովանական ցուցմունք. նրա նկատմամբ կիրառվել է բացակայելու արգելք խափանման միջոցը։

Բաց մի թողեք

1 min read

Կրակոցներ Դավիթաշեն թաղամասում. Երևանում 33-ամյա երիտասարդ է սպանվել

25/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Երկու օր է՝ անհնազանդության ակցիաներ են, բերդում իսկական Սոդոմ-Գոմոր է

25/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Հանրապետություն մուտքից անմիջապես հետո Մասիսի համայնքապետը կկալանավորվի, ինչ է գրել նա

24/10/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Հոկտեմբերի 26-ի աստղագուշակ․ Չի բացառվում, որ հին կապերը վերականգնելու հնարավորություն լինի

25/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Արագածոտնի մարզի բոլոր հոգևորականներին կիրակի օրով հրավիրել են ՔԿ

25/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Արաբկիրի թաղապետարանի աշխատակիցը խոստովանել է, որ կաշառք է վերցրել

25/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ռազմական, պաշտպանության ոլորտի ծախսերն ավելացել են 1.1 միլիարդ դոլարով. Պապիկյան. Սանդղակներ

25/10/2025 infomitk@gmail.com