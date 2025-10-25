Բոլշևիկի լամուկ խառնամբոխի ձեռքը տալն է ձեր բարոյականության ու դեմոկրատիայի պատալոկը․ Միքայել Նահապետյան

Մարդկանց տներում կամեռաներ դնելը, էդ կոմպրոմատով շանտաժ անելն ու էդ կոմպրոմատը ձեր բոլշևիկի լամուկ խառնամբոխի ձեռքը տալն է ձեր բարոյականության ու դեմոկրատիայի պատալոկը։
Դուք չեկիստի ձագեր եք, ձեր սրբությունը Ավիս Նուրիջանյաններն են, ձեր ծիսական առարկան` տապոռը ու դուք ոչ մի կապ չունեք մեր երազած Հայաստանի հետ։ Անազատ մարդկանցից ազատ երկիր չի ծնվում։
Ու ես խոստանում եմ, որ երբ դա ինձնից կախված լինի` հրապարակվելու են այս կեղտոտ գործն արած պետական ծառայող ու արտահաստիքային բոլշևիկների անունները։
Եվ վերջում. եթե տեղի ունենա ամենահավանականը` Չուժակը 2026-ից հետո ևս իշխի Հայաստանում, ապա լկտիության, ռեպրեսիաների ու տոտալ վերահսկողության մասշտաբը կհասնի մի մակարդակի, որպիսին հետսովետական երկրներից քչերն են տեսել։
#Չուժակը
Միքայել Նահապետյանի էջից
Բաց մի թողեք
