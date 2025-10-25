25/10/2025

Ինչից է մաhացել փոքրիկ Տիգրանը Մարմարիկում

Մայիսի 4-ին Հրազդան խոշորացված համայնքում՝ Մարմարիկ գյուղում, 2 տարեկան երեխայի էին որոնում:

Փոքրիկ Տիգրանը բակում խաղալուց է եղել, ծնողները մտածել են, որ փոքրիկը տանն է քրոջ հետ, որից հետո երեխան անհետացել է:
Որոնողական աշխատանքների ընթացքում մի շարք վարկածներ էր շրջանառվում։

Շաբաթներ տևած որոնողական աշխատանքներից հետո՝ մայիսի 24-ին՝ ժամը 10։40-ի սահմաններում, ՆԳՆ փրկարար ծառայության աշխատակիցները Մարմարիկ գետում՝ Հրազդան ՋԷԿ-ի մոտակա կամրջի մոտ, հայտնաբերեցին մայիսի 4-ից որոնվող երեխայի դին։

Քննչական կոմիտեից հայտնել էին, որ Մարմարիկում հայտնաբերված 2-ամյա Տիգրանի մարմնի վրա արտաքին զննությամբ չկան վնասվածքներ, բռնության հետքեր։ Նշանակվել էր դիակի դատաբժշկական փորձաքննություն։

Երեխայի մահը վրա է հասել ջրահեղձման հետևանքով:

