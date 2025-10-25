25/10/2025

Հայկ Կոստանյանը նոր պաշտոն ունի

25/10/2025

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Դավիթ Խուդաթյանի որոշմամբ Երևանի քաղաքապետի մամուլի նախկին քարտուղար Հայկ Կոստանյանը նշանակվել է նախարարի խորհրդական։

Այս մասին սոցցանցի իր էջում հայտնել է Կոստանյանը:

«Համակարգելու եմ կառավարության կողմից սուբվենցիոն ծրագրերի լուսաբանման գործընթացը, որոնք ուղղված են համայնքային ենթակառուցվածքների զարգացմանը, ճանապարհաշինությանը, սոցիալական նշանակության նախագծերի իրականացմանը և դրանց արդյունքների ներկայացմանը, ինչպես նաև մի շարք այլ ուղղություններին»,- գրել է Կոստանյանը։

Հիշեցնենք՝ 2025 թվականի հոկտեմբերի 1-ին Երևանի քաղաքապետի մամուլի քարտուղար Հայկ Կոստանյանը դադարեցրել էր աշխատանքն այդ պաշտոնում:

