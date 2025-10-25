Փաստորեն սրանք դատավոր կնիկ ու մարդ հակաեկեղեցական արշավի մեջ են. Լուսանկար

Փաստորեն սրանք դատավոր կնիկ ու մարդ հակաեկեղեցական արշավի մեջ են
Պարզվում է’ երեկ Հովհաննավանքում կարգալույծ քահանային տիրություն անողը Միքայել սրբազանին կալանավորած դատավոր Արմինե Մելիքսեթյանի ամուսինն էր` Հուսիկը
Հուսիկն էր հսկում Նիկոլի տերտերին ու համակարգում Մայր աթոռից եկած եկեղեցականների մուտքի խոչընդոտելը` Վանք
մեր վրա հարձակումներին հանդուրժող, խուլիգանական արարքներին չգործելով խոտի պես հետևող ոստիկանների Չգործունեությունն էր համակարգում եւ ագրեսիվ մթնոլորտում բախումների կայծերը չչեզոքացնելով:
Սյուզի Բադոյանի Ֆեյսբուքյան էջից
Բաց մի թողեք
Գնացեք, պաշտպանեք Կադիրովի երկրպագու, կարգալույծ եղած Ստյոպիկին․ Գեղամ Մանուկյան
«Ադրբեջանական պատվեր է իջեցվել»․ Աննա Գրիգորյան
Սադամ Հուսեյնի տեսք չունեք, բայց դա չի նշանակում, որ ժողովրդավար եք. Քրիստինե Վարդանյան