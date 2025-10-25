Փաստորեն սրանք դատավոր կնիկ ու մարդ հակաեկեղեցական արշավի մեջ են. Լուսանկար

25/10/2025

Փաստորեն սրանք դատավոր կնիկ ու մարդ հակաեկեղեցական արշավի մեջ են

Պարզվում է’ երեկ Հովհաննավանքում կարգալույծ քահանային տիրություն անողը Միքայել սրբազանին կալանավորած դատավոր Արմինե Մելիքսեթյանի ամուսինն էր` Հուսիկը

Հուսիկն էր հսկում Նիկոլի տերտերին ու համակարգում Մայր աթոռից եկած եկեղեցականների մուտքի խոչընդոտելը` Վանք

մեր վրա հարձակումներին հանդուրժող, խուլիգանական արարքներին չգործելով խոտի պես հետևող ոստիկանների Չգործունեությունն էր համակարգում եւ ագրեսիվ մթնոլորտում բախումների կայծերը չչեզոքացնելով:

Սյուզի Բադոյանի Ֆեյսբուքյան էջից

