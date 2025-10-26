26/10/2025

Հովհաննավանքն այսօր դարձավ աղանդավորականների համար իսկական «հոգևոր Տիտանիկ»

Քաղաքական գիտությունների դոկտոր, պատմաբան Արմեն Այվազյանի ֆեյսբուքյան գրառումը․

«ՔՊա–ոստիկանա–ԱԱԾական «պատարագ» էլ տեսանք՝ ուժի և բռնության «ծիսակարգով»…Իրականում բռնազավթված Հովհաննավանքն այսօր դարձավ աղանդավորականների համար իսկական «հոգևոր Տիտանիկ»։

Թող Աստված շուտով մատուցի Հովհաննավանքի ազատագրության պատարագը՝ առանց այդ սուտ «ծխականների»»։

