Հովհաննավանքում պատարագ չի եղել, շոու էր. Հայր Ռուբեն․ Լուսանկար

Հովհաննավանքում պատարագ չի եղել, շոու էր։

Այս մասին Մայր տաճարի բակում լրագրողների հետ զրույցում ասաց հայր Ռուբենը՝ խոսելով կարգալույծ քահանա Ստեփան Ասատրյանի մատուցած «պատարագի» մասին։

«Միայն այն փաստը, որ այնտեղ ներկա էր նախարար, որը երբեք պատարագների չի եղել, նույնիսկ իր նախարարության շրջանակում անընդհատ պատարագ է եղել, իսկ ինքը չի մասնակցել, իսկ այսօր նա Հովհաննավանքում էր, դա շոուի գլխավոր նկարագիրն է»,– ասաց նա։

Հովհաննավանքում պատարագ չէր, շոու էր. Հայր Ռուբեն

