26/10/2025

#Ուղիղ․ ՄԱՅՐ ԱԹՈՌ ՍՈՒՐԲ ԷՋՄԻԱԾՆՈՒՄ ՍՈՒՐԲ ԵՎ ԱՆՄԱՀ ՊԱՏԱՐԱԳ Է ԸՆԹԱՆՈՒՄ

infomitk@gmail.com 26/10/2025 1 min read

Բաց մի թողեք

1 min read

Բազմաթիվ պաշտոնյաներ Հովհաննավանքում են, ինչ է կատարվում

26/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ռուստամը ևս Հովհաննավանքում է, ասաց՝ թքած ունի, թե որտեղ է. Լուսանկար

26/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Կարապետյան VS Փաշինյան․ Տեսանյութ

25/10/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Խոշոր ավտովթար Երևանում․ 6 տուժած հոսպիտալացվել է

26/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ստեփանավանի համայնքապետ Արմեն Գրիգորյանն իր ենթակա բոլոր կառույցների աշխատողներին պարտադրել է … Լուսանկար

26/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Բազմաթիվ պաշտոնյաներ Հովհաննավանքում են, ինչ է կատարվում

26/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ֆեյք պատարագի մասնակիցների մոտ, երբ մշուշը ցրվի, կմնա մի ծանր քար` հետագա ամբողջ կյանքի վրա դրված

26/10/2025 infomitk@gmail.com