27/07/2026

EU – Armenia

Զոհերի թիվն աճում է․ ՌԴ-ն զանգվածային հարձակման է ենթարկվել

infomitk@gmail.com 27/07/2026 1 min read

Ռուսաստանն այս գիշեր ենթարկվել է ուկրաինական անօդաչու թռչող սարքերի՝ վերջին շրջանի ամենամասշտաբային հարձակումներից մեկին։

ՌԴ ՊՆ-ի տվյալներով՝ ՀՕՊ հերթապահ միջոցները ինքնաթիռային տիպի 276 ԱԹՍ են ոչնչացրել երկրի 17 տարածաշրջանում, ինչպես նաև Սև և Ազովի ծովերի ջրատարածքների երկնքում։ Հարվածի տակ են հայտնվել Բելգորոդի, Բրյանսկի, Վորոնեժի, Կալուգայի, Կուրսկի, Նիժնի Նովգորոդի, Օրյոլի, Պենզայի, Ռոստովի, Տուլայի, Ուլյանովսկի և Յարոսլավլի մարզերը, Մոսկվայի տարածաշրջանը, Ղրիմը, Թաթարստանը, Ուդմուրտիան և Կրասնոդարի երկրամասը։

Ըստ ռուսական ԶԼՄ-ների, ամենածանր հետևանքները արձանագրվել են Ռոստովում։ Ռոստովի ուղղությամբ Ուկրաինայի գիշերային հարձակման զոհերի թիվը հասել է հինգի․ դրոնի հարվածից քանդված տան փլատակներում հայտնաբերվել են ևս 2 չափահասի և 1 երեխայի մարմիններ։ Այս մասին հայտնել է մարզպետ Յուրի Սլյուսարը։
Ավելի վաղ հայտնի էր դարձել, որ ԱԹՍ–ների հարձակման հետևանքով ամուսնական զույգ է մահացել։

Վերջին շրջանի ամենազանգվածային ԱԹՍ-հարձակումը հետ են մղում Ուդմուրտիայում։ Հանրապետության ղեկավար Ալեքսանդր Բրեչալովը հայտնել է, որ ՀՕՊ ուժերը շարունակում են աշխատանքը։ Նախնական տվյալներով՝ տուժածներ չկան։

Բելգորոդում ուկրաինական ԱԹՍ-ները հարձակվել են առևտրային օբյեկտի վրա։ Մարզի օպերատիվ շտաբի տվյալներով՝ վնասվածք է ստացել երեք մարդ։

Միաժամանակ տեղի իշխանությունների տեղեկություններով` Բելգորոդում և մարզում գիշերային հարձակումների հետևանքով տուժել է ընդհանուր առմամբ 10 մարդ, վնասվել են բնակելի տներ, ավտոմեքենաներ և քաղաքացիական ենթակառուցվածքներ։

Հարձակման փորձեր են եղել նաև Մոսկվայի ուղղությամբ։ Ինչպես հայտնել է Մոսկվայի քաղաքապետ Սերգեյ Սոբյանինը, առավոտյան ՀՕՊ ուժերը ոչնչացրել են դեպի մայրաքաղաք թռչող 3 ԱԹՍ անօդաչու։

Բաց մի թողեք

1 min read

«Մեղավորները պետք է պատասխանատվություն կրեն հետևանքների համար». Իրանը կրկին զգուշացնում է Բուլղարիային ԱՄՆ ինքնաթիռների տեղակայման վերաբերյալ

27/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«ԱՄՆ-ին թույլ չենք տա որոշել՝ երբ լինի պատերազմ, երբ՝ խաղաղություն». Իրանի ԱԳՆ

27/07/2026 infomitk@gmail.com

Ռոստովում ուժեղ փոթորկի պատճառով մեկ մարդ մահացել է, 28-ը՝ վիրավորվել. Լուսանկար

27/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ինչպես կարող է Սերբիան էլ ավելի բարդացնել Ուկրաինայի ԵՄ անդամակցության գործընթացը

27/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Մեղավորները պետք է պատասխանատվություն կրեն հետևանքների համար». Իրանը կրկին զգուշացնում է Բուլղարիային ԱՄՆ ինքնաթիռների տեղակայման վերաբերյալ

27/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Աշխարհի ամենաթանկ մորթին, որն օգտագործվում է վեցանիշ գումարներով վերարկուների մեջ, կարճ ժամանակով հայտնվեց Ռուսաստանի նկատմամբ ԵՄ պատժամիջոցներից

27/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ի՞նչ են Մեծ Բրիտանիայի կողմից Կիևին տրամադրվող Stone Cloak սարքերը

27/07/2026 infomitk@gmail.com