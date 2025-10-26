Ռուստամը ևս Հովհաննավանքում է, ասաց՝ թքած ունի, թե որտեղ է. Լուսանկար

Նիկոլ Փաշինյանի հայտնի աջակից Ռուստամը ևս Հովհաննավանքում է։ Նա իր անվայել պահվածքով աչքի ընկավ՝ վիրավորելով և անվանարկելով լրագրողներին։
Նա իր խսքում վիրավորեց նաև Վեհափառին։ Դիտարկմանը, թե ուղիղ եթերում է, ասաց՝ թքած ունի, թե որտեղ է։
Նշենք, որ Հովհաննավանքի մուտքի մոտ իրավիճակը պարբերաբար լարվում է։ Քաղաքացիներից շատերը բավականին նյարդային են արձագանքում լրագրողների հարցերին և դիտարկմանը, թե կեղծ պատարագի են մասնակցում։
Բաց մի թողեք
Բազմաթիվ պաշտոնյաներ Հովհաննավանքում են, ինչ է կատարվում
#Ուղիղ․ ՄԱՅՐ ԱԹՈՌ ՍՈՒՐԲ ԷՋՄԻԱԾՆՈՒՄ ՍՈՒՐԲ ԵՎ ԱՆՄԱՀ ՊԱՏԱՐԱԳ Է ԸՆԹԱՆՈՒՄ
Կարապետյան VS Փաշինյան․ Տեսանյութ