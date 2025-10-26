Ստեփանավանի համայնքապետ Արմեն Գրիգորյանն իր ենթակա բոլոր կառույցների աշխատողներին պարտադրել է … Լուսանկար

Ստեփանավանի համայնքապետ Արմեն Գրիգորյանն իր ենթակա բոլոր կառույցների աշխատողներին պարտադրել է, որ վաղը մի մարդու նման իր հետ գնան Հովնանավանք։
Ով չներկայանա, հոխորտացել է` ազատել աշխատանքից։ Ենթադրաբար` այլ մարզերում էլ նույն վիճակն է:
Ակնհայտորեն, վաղը ողջ վարչական ռեսուրսը լծված ա լինելու ստեղծել իմիտացիա, թե իբր Սծյոպիկը համայն հայության սիրելի քահանան է:
Հույս ունեմ, որ լրագրողները այս անգամ ևս կբացահայտեն թե ով որ մարզից, որ դպրոցից ու որ մանկապարտեզից ա եկել ստանալու կեղծ քահանայի կեղծ հաղորդություն:
Վազգեն Սաղաթելյանի էջից
