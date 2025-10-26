Փաշինյանն այլևս չունի զանգվածային միջոցառումների օրգանական ռեսուրս. Լևոն Զուրաբյան

Գլխավոր գերագույն սրբապղծի ու օրինախախտի այսօրվա էպիկական ձախողումը կանխատեսելի էր:
Իր ռեժիմի համար ճակատագրական նշանակության Երևանի 2023 թվականի ընտրությունների համար կարևորագույն երթի համար բոլոր ռեսուրսների պրկումով նա կարողացել էր ապահովել ընդամենը 4200 մարդ, ինչն արդեն ցույց էր տվել, որ Փաշինյանն այլևս չունի զանգվածային միջոցառումների օրգանական ռեսուրս:
Դա Փաշինյանի իշխանության մարդահավաքների կարողության վերջին թեստն էր, և իշխանությունը որևէ հիմք չուներ մտածելու, թե ժողովրդական աջակցության անկման միտումը հնարավոր է շրջել: Սակայն, նրան թվացել էր, թե Վաշինգտոնյան «խաղաղ» հռչակագրից հետո նա ձեռք է բերել որոշակի նոր լեգիտիմություն, որը նրան նորից կարող է դարձնել հանրահավաքային զանգվածների տիրակալ:
Կարծես ամեն ինչ նպաստում էր դրան. սրբազանների դեմ սարքած գործերը և եկեղեցու պաշտպան ընդդիմախոսների կալանավորումները, Հայ Առաքելական Սուրբ Եկեղեցին վատ բարքերից մաքրելու հռչակված «փրկչարար» առաքելությունը, վարկաբեկիչ տեսանյութերի հրապարակումը, օտար ուժերի անթաքույց աջակցությունը:
Փաշինյանի և նրա հրահանգները ստացած ոստիկանության աջակցությամբ կարգալույծ քահանայի կատարած ծիսակատարությունը պետք է դառնար Փաշինյանի հանրահավաքային «մեծության» վերադարձի ազդանշանը և Մայր Աթոռի Վեհարանի «ազատագրման» սկիզբը, ինչի մասին առավոտյան ազդարարել էր հենց ինքը` եկեղեցու «մեծ բարեփոխիչը»:
Բայց տեղի ունեցավ Նիկոլի սպասվածի հակառակը: Ժողովուրդը մերժեց այն կեղտը, պառակտությունն ու անօրենությունը, որը վերջին օրերին թափում էր Փաշինյանի ու նրա քարոզիչների շուրթերից, և այլ կերպ չէր էլ կարող լինել: Վիրտուալ աշխարհում կարելի է ամեն օր «սրտիկներ» ուղարկել և ստանալ հազարավոր սարքովի լայքեր, բայց կարևորը ռեալ կյանքի թեստն էր, որը Նիկոլը կատարելապես ձախողեց:
Իշխանության ամբողջ վարչական և քարոզչական մեքենայի հնարավորությունների ծայրահեղ պրկումով ջանքերը տվեցին այն խղճուկ արդյունքը, որը պատկերված է կից լուսանկարում:
Հավաքված այս մի քանի հարյուր մարդիկ (մոտ 600-800 մարդ) մեծապես իշխանության տարբեր աստիճանների և մակարդակների ներկայացուցիչներն են և ոստիկանները: Ժողովուրդը ակնհայտաբար բոյկոտեց անօրենին:
Փաշինյանը, իհարկե, պնդերես է և շարունակելու է իր գարշելի արշավանքը, որովհետև այս ամենի հետեևում օտարածին օրակարգեր են, որոնց սպասարկումից դուրս գալու ելք նա ալևս չունի:
Բայց մեր հանրության համար, միևնույն է, սա, թեև փոքրիկ, բայց նշանակալից հաղթանակ էր:
Լևոն Զուրաբյանի Ֆեյսբուքի էջից
Բաց մի թողեք
Հովհաննավանքում պատարագ չի եղել, շոու էր. Հայր Ռուբեն․ Լուսանկար
Հովհաննավանքն այսօր դարձավ աղանդավորականների համար իսկական «հոգևոր Տիտանիկ»
Ընտրությունները կեղծելուց ավելի մեծ հանցագործություն է ընտրության արդյունքների հետ հաշվի չնստելը