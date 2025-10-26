26/10/2025

Ֆեյք պատարագի մասնակիցների մոտ, երբ մշուշը ցրվի, կմնա մի ծանր քար` հետագա ամբողջ կյանքի վրա դրված

«Մենք համ էն մարդիկ ենք, որ մի կողմ քաշված, ծարավը զսպելով` սպասում են, որ թռչունը հանգի՜ստ, անշտա՜պ իր ջուրը խմի, հեռանա, հետո նոր իրենք մոտենան ցայտաղբյուրին, ու համ էլ` էն մարդիկ, որ կիրակի առավոտյան պատրաստվում են խմբերով գնալ քրեական հանցագործության` խանգարելով Հովհաննավանքում իրական պատարագի անցկացմանը։

Եվ այդ ամենը` հայհոյախոս, մեզ բոլորիս վնաս ու արյուն բերած մեկի հրահանգով, որն արդեն կորցնելու ոչինչ չունի։

Թռչունը ջուրը խմեց-թռավ, սպասողների ներսում մի թեթև, լուսավոր զգացողություն մնաց` մարդկային, մաքուր։

ֆեյք պատարագի մասնակիցների մոտ, երբ մշուշը ցրվի, կմնա մի ծանր քար` հետագա ամբողջ կյանքի վրա դրված։

Ու նաև` ՀՀ Քրեական Օրենսգրքով նախատեսված հոդվածներ` Հայ Առաքելական Եկեղեցու ծեսին խոչընդոտելու համար։ Ու հետո, երբ էս իշխանությունները մշուշի պես ցրվեն-գնան…»:

Երգչուհի Լիլիթ Բլեյանի ֆեյսբուքյան էջից

