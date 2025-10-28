Երկու եղբայր մոստի տակով իջել են անտառ, մեկը եկել ա, ինքը՝ չէ. որոնվող 3-ամյա Տիգրան Օվանեսովի եղբայր

«Երկու եղբայրներով մոստի տակով իջել են անտառ․ մեկը եկել է, մյուսը՝ չէ»:
Այս մասին Factor.am-ի հետ զրույցում ասել է Գեղարքունիքի մարզի Ծափաթաղ գյուղի բնակիչ, որոնվող 3-ամյա Տիգրան Օվանեսովի եղբայրը։
Հարցին՝ երեխան չի՞ պատմում պատճառը, թե ինչու մյուս փոքրիկը չի կարողացել հետ գալ, պատասխանել է. «Չի կարողանում խոսա երեխան»։
Ավելի վաղ հայտնել էինք, որ հոկտեմբերի 27-ին՝ ժամը 18:00-ի սահմաններում, ՆԳՆ ոստիկանության օպերատիվ կառավարման կենտրոն հաղորդում է ստացվել, որ Գեղարքունիքի մարզի Ծափաթաղ գյուղի բնակիչ 2022 թվականին ծնված Տիգրան Օվանեսովը ժամը 16:30-ի սահմաններում կորել է։
Որոնողական աշխատանքներն ընթացել են ամբողջ գիշեր, աշխատանքներում ներգրավված են ոստիկանական և փրկարարական մեծաթիվ ուժեր, տեղի բնակիչներ:
Գեղարքունիքի մարզպետ Կարեն Սարգսյանը հայտնել է, որ համայնքում շտաբ է ձևավորվել, քարտեզներով տեղաբաշխում են արել ու որոնողական աշխատանքներ կազմակերպել։
3-ամյա երեխայի անհետ կորելու դեպքի առթիվ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ՝ Քրեական օրենսգրքի 155-րդ հոդվածի 2-րդ մասի հատկանիշներով (սպանությունը):
Ծափաթաղ համայնքի մանկապարտեզի աշխատակցուհի Էլզա Սառաջյանը լրագրողների հետ զրույցում խոսել է համայնքի բնակիչ 3-ամյա Տիգրանի մասին, որին հոկտեմբերի 27-ից որոնում են:
«Շատ լավ ընտանիք են, խելոք, աշխատասեր մարդիկ են. երեխան միշտ մաքուր, սիրուն, կոկիկ հագնված բերում տանում էին, երեխան էլ շատ ակտիվ էր։ Աստված տա՝ երեխան ողջ գտնվի։
Երեկ ես գյուղում չէի, որ եկա, ասացին՝ Տիգրանը կորել է։ Բայց երեխան երեկ մանկապարտեզ է եկել, մինչև 1-ը մնացել է, եկել են տարել, հետո էլ էդ դեպքն է եղել։ Շատ խելոք, լավ երեխա է, ես ստեղ աշխատում եմ, երեխեն սաղ օրը գնում-գալիս է մեր մոտ։ Մի օր էլ 2 կոնֆետ էր բերել, ասում էր՝ Էմմա տատի՛ (ինձ այդպես են ասում), քեզ համար եմ բերել, ասում եմ՝ խի՞ ես բերել, ցավդ տանեմ, ասում է՝ դու ինձ միշտ կոնֆետ ես տալիս, լավ է լինում»,- նշել է նա։
Գեղարքունիքի մարզպետ Կարեն Սարգսյանը հայտնել է, որ համայնքում շտաբ է ձևավորվել, քարտեզներով տեղաբաշխում են արել ու որոնողական աշխատանքներ կազմակերպել։ Նա նաև մի շարք մանրամասներ է հայտնել:
ՆԳՆ փրկարար ծառայության տնօրեն, ՆԳ նախարարի տեղակալ Կամո Ցուցուլյանը Գեղարքունիքի Ծափաթաղ համայնքում լրագրողների հետ զրույցում հայտնել է, որ ժամը 14:00-ի դրությամբ որոնողական աշխատանքներին մասնակցում են 150 ոստիկան և 209 փրկարար ծառայող:
Նրա փոխանցմամբ՝ որոնողական աշխատանքները դեռևս արդյունք չեն տվել:
«Դրանք իրականացվում են հնարավոր բոլոր վայրերում, ստուգվում են բոլոր վարկածները: Այս պահի դրությամբ առևանգման վարկած չի դիտարկվում:
Կիրառում ենք բոլոր տեսակի տեխնիկական միջոցները, տեղում են հատուկ պատրաստություն և որակավորում անցած փրկարարներ»,- նշել է Ցուցուլյանը՝ հավելելով, որ կան բազմաթիվ վարկածներ, ոստիկանությունը բազմապրոֆիլ աշխատանքներ է կատարում, փրկարարներն էլ աշխատում են նրանց հետ համատեղ:
Գեղարքունիքի մարզպետ Կարեն Սարգսյանը հայտնել է, որ համայնքում շտաբ է ձևավորվել, քարտեզներով տեղաբաշխում են արել ու որոնողական աշխատանքներ կազմակերպել։ Նա նաև մի շարք մանրամասներ է հայտնել:
Գեղարքունիքի մարզպետ Կարեն Սարգսյանը լրագրողների հետ զրույցում հայտնել է, որ համայնքում շտաբ է ձևավորվել, քարտեզներով տեղաբաշխում են արել ու որոնողական աշխատանքներ կազմակերպել։
Մարզպետը որևէ կոնկրետ վարկած չի նշել՝ հաշվի առնելով, որ տարբեր խոսակցություններ կան։
«Ըստ խոսակցությունների՝ երեխային տեսել են մեծ եղբոր հետ, հետո եղբորը տեսել են, որ միայնակ տուն է վերադառնում, բայց խոսակցությունները հակասական են։ Չեմ ուզում՝ կենտրոնանանք դրանց վրա, ավելի լավ է ամբողջությամբ իրականացնենք որոնողական աշխատանքները»,- մանրամասնել է մարզպետը:
Սարգսյանը նաև հերքել է տեղեկությունները, թե երեխայի անհետանալուց մեկ օր առաջ ինչ-որ միջադեպ է եղել, ու մայրիկին ոստիկանություն են հրավիրել։
«Տեղյակ չեմ, որ մայրիկին հրավիրել են ոստիկանություն, գիտեմ, որ երեկ երեխայի մայրիկի ծննդյան օրն է եղել, ծնունդ են նշել, բայց որ ոստիկանություն տարած լինեն, նման տեղեկատվության չեմ տիրապետում»,- ասել է մարզպետը:
