Իրավապահները մտել են Ապարանի համայնքապետարան, կան ձերբակալվածներ

«Քննչական գործողություններն իրականացվում են իրենց մոտ քննվող քրեական վարույթի շրջանակում: Վարույթի շրջանակում կաշառք ստանալու և տալու մեղադրանքներով ձերբակալվել է 9 անձ, որոնցից երեքը Ապարանի համայնքապետարանի աշխատակիցներ են»:

Այս մասին հայտնեցին Հակակոռուպցիոն կոմիտեից:

Նշենք, որ ավելի վաղ ԶԼՄ–ները գրել էին, որ իրավապահները խուզարկություններ են իրականացրել մի շարք հասցեներում, այդ թվում՝ Ապարանի համայնքապետարանում, կան ձերբակալվածներ։

Կառույցից նշեցին, որ քննչական գործողություններ են իրականացվում Հակակոռուպցիոն կոմիտեում քննվող քրեական վարույթի շրջանակում:

